Nezvyklá poslední vůle: brněnská zoo dostala byt

Brňanka, která loni zemřela, odkázala v závěti svůj majetek včetně bytu brněnské zoo. Informoval o tom primátor Brna Petr Vokřál. Zoo využije byt jako služební pro studenty na praxi nebo pro pracovní návštěvy.

Poslední vůli brněnské obyvatelky vzali na vědomí radní Brna. Zoo jako její zřizovatel dali souhlas, aby majetek po zemřelé převzala. "Je to zajímavost a nebývá to zvykem. My to kvitujeme. Je to ocenění snahy zoo v komunikaci s veřejností. Zoo má své příznivce a sponzory a máme i jednoho z dárců, který věnoval byt," uvedl Vokřál.

Zoo zatím bytem nedisponuje. "Ještě jsme bytovou jednotku neviděli, ale měla by být kompletně vybavená. Nyní bude náš právník jednat s notářem o převzetí," řekl ředitel zoo Martin Hovorka.

Byt bude sloužit jako služební. "Těším se, že k nám budou jezdit odborníci ze zahraničí, se kterými budeme spolupracovat na vědeckých programech a kterým zároveň budeme moct nabídnout plnohodnotné ubytování," dodal Hovorka.

Zoo dosud mohla své hosty ubytovat ve třech pokojích nad prodejnou upomínkových předmětů v centru služeb.