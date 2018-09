Ostravská zoo chová nový druh papoušků

Ostravská zoologická zahrada začala s chovem nového druhu, jedná se o drobné pestré papoušky alexandry čínské. Skupina obývá upravenou a rekonstruovanou voliéru, ve které mohli dřív návštěvníci pozorovat výry velké, kteří byli přestěhováni do jedné z voliér sov nedaleko expozice Čitván. Informovala o tom mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Podle inspektorky chovu Yvety Svobodové se tento druh papouška chová v 23 evropských zoologických zahradách, kde je celkem 88 jedinců. V Česku se tento druh dosud choval pouze v Chomutově, kde mají deset papoušků. V Ostravě je zatím 12 jedinců, ale už během příštího týdne jich bude dvacítka, a zoo tak bude mít největší evropskou skupinu těchto ptáků.

"Ptáci jsou velmi otužilí, expozici jsme přebudovávali po výrech velkých a není tu žádné zázemí, kam by se na zimu schovávali. Navíc tato expozice navazuje na voliéry Tibetu a Číny, takže se tady hodí," uvedla Svobodová. Ve skupině jsou dva starší samci, jinak se jedná o letošní mláďata, která se teprve začnou vybarvovat. Až poté pracovníci poznají, zda se jedná o samce či samice. Rozmnožovat by se mohli začít do tří let. Jedince pro novou expozici zoo získala od českých chovatelů.

Alexandr čínský patří k nejpestřeji zbarveným alexandrům. Dospělý samec a samička jsou snadno rozlišitelní díky odlišnému zbarvení zobáku. Samci mají červenou horní část zobáku, samice černou, odlišuje je i opeření. Mladí jedinci nejsou tak pestří. Vyskytuje se pouze v horách s vlhkými stálezelenými lesy v Tibetu a v Číně. Živí se hlavně semeny stromů, různými bobulemi, ale zalétá i na pole s obilím a kukuřicí a do ovocných sadů. Hnízdí ve stromových dutinách. Samice snáší obvykle dvě až čtyři vejce. V Červeném seznamu ohrožených druhů je tento papoušek zařazen v kategorii blízko ohrožení, a to především kvůli kácení starých stromů, které jsou důležité pro jejich hnízdění, a kvůli pytláctví a nelegálnímu obchodu s volně žijícími zvířaty.