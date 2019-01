Ostravská zoo už čtyři roky po sobě překračuje půlmilionovou návštěvnost

Ostravskou zoologickou zahradu v loňském roce navštívil druhý nejvyšší počet lidí, a to 537 412. Od rekordní návštěvnosti z roku 2014 zoo dělilo 3106 návštěvníků a už čtyři roky po sobě překračuje půlmilionovou roční návštěvnost. Sdělila to mluvčí zoo Šárka Nováková. Zoo zároveň loni chovala i největší počet druhů zvířat za 67 let své existence.

Zoo patří k nejvyhledávanějším atrakcím v kraji a míří do ní kromě tuzemských návštěvníků také Slováci a Poláci. "Z pohledu chovatelství byl rok 2018 naprosto mimořádný. Nejenže jsme dosáhli rekordního počtu chovaných druhů zvířat, a to 438 druhů, ale dovezli jsme několik zajímavých či ohrožených druhů," uvedla Nováková. Ze savců jsou to například kriticky ohrožený lemur šedohlavý a velký australský vačnatec klokan horský, kterého zahrada zatím chová v zázemí. Po pěti letech zoo obnovila chov největších ptáků světa - pštrosů dvouprstých.

"Na druhou stranu jsme o řadu zvířat také přišli. V samotném závěru roku uhynul, respektive musel být z důvodu prudce se zhoršeného zdravotního stavu utracen chovný samec hrocha obojživelného," připomněla mluvčí.

Loni se v zoo narodilo 1238 mláďat. Za cenné považuje zahrada hlavně narození dvou mláďat damana pralesního, jde o první odchov tohoto druhu na světě a ke konci loňského roku jich bylo na celém světě chováno pouze deset, z toho šest právě v Zoo Ostrava. Dalšími mimořádnými odchovy jsou mláďata dvou kriticky ohrožených druhů primátů - lemura Sclaterova a lemura mongoze. Tři mláďata přibyla také v expozici safari u onagerů. Tím se v Ostravě vytvořilo nejpočetnější stádo těchto vzácných divokých asijských oslů v Evropě.

"Zajímavé události se odehrály i v dalších oblastech, tedy nejen v rámci samotné chovatelské práce. Uskutečnili jsme například celou řadu transportů zvířat. Z hlediska objemu a nákladů všem transportům vévodil dovoz samce slona indického k našemu čtyřčlennému samičímu stádu s mládětem," doplnila Nováková. Rozšířila se i skupina šimpanzů.

Ze stavebních projektů zoo dokončila například elektrifikaci areálu, přebudovala původní prostor s výry velkými na chovatelsko-expoziční voliéru pro alexandry čínské a v areálu vznikla i řada menších expozic.