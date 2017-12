Plzeňská zoo se letos přiblížila rekordní návštěvnosti

Přes 452 000 návštěvníků přišlo letos do plzeňské zoo. Dnes odpoledne tam dle tradice přivítali posledního návštěvníka. Jejich počet se přiblížil rekordu z roku 2011, řekl František Hykeš z propagace Zoo Plzeň.

Symbolické poslední návštěvníky s pořadovým číslem 452 566 přivítali v zoo okolo 13.00. Byla jimi rodina Petra a Martiny Kašparových s dětmi Toníkem a Amálkou. Ještě odpoledne ale další návštěvníci přijdou, a počet tak letos překoná 452 600 lidí.

Plzeňská zoologická zahrada v posledních 11 letech překonává každoročně návštěvnost 400 000 osob. Letos po celý rok byly signály, že by mohl být překonán rekord z roku 2011, který činil bez několika desítek 461 000 návštěvníků. "Letos díky tomu, že tu bylo lvíče nebo mládě nosorožce, přálo počasí a bylo tu i mnoho dalších akcí, tak to vypadalo, že by rekord mohl být ohrožen," doplnil mluvčí plzeňské zoo Martin Votruba.

Poslední velkou událostí před koncem roku bylo v listopadu narození a následné prosincové křtiny mláděte lva berberského Baqira, které je prvním lvíčetem v Plzni chované lvice Neyly.

Právě vánoční svátky jsou pro řadu lidí příležitostí, kdy se podívat do zoologické zahrady. Každoročně jich na konci roku na procházku mezi zvířata zamíří několik tisíc.

Plzeňská zoo byla založena v roce 1926. V současné době se na 21 hektarech stará o bezmála 9000 zvířat. Loni se do zoologické zahrady vydalo přes 441 000 návštěvníků.