Populární zvířata vydělávají peníze na charitu

Jejich abonentů jsou na instagramu na miliony. Lil Bub, Grumpy Cat, Boo the Pomerian či Doug the Pug jsou kočky a psi, jež jsou hvězdami internetu. Přinášejí obrovské zisky, ale také pomáhají ušlechtilým projektům. Příval emocí vyvolaných úmrtím kočky Lil Bub, která byla osm let celebritou sociálních sítí, ukazuje rozsah tohoto jevu, kdy se zvířata stávají hvězdami internetu, napsala agentura AFP.

Kočka vyznačující se stále vyplazeným jazýčkem, což bylo způsobeno deformací čelisti, měla různé genetické anomálie, o nichž její majitel, hudební producent Mike Bridavsky, vyprávěl na internetu od roku 2011. Ságu kočičky sledovaly na facebooku tři miliony lidí, na instagramu 2,4 milionu a více než 800 tisíc lidí na twitteru.

Genom kočky Lil Bub luštili vědci z Missourské univerzity od května 2015 a zkoumali genetické změny, které způsobily deformace, jimiž zvíře trpělo. "Bub měla velké zdravotní odlišnosti a změnila život milionů lidí na celém světě," říká Bridavsky. Pochlubil se, že se mu podařilo shromáždit 700 tisíc dolarů (16 milionů korun) pro potřebná zvířata. Takovou sumu mu mohly jen závidět charitativní organizace pomáhající lidem.

From Discover on Google https://t.co/2L4Fyaxylf - Mr. Bill (@bill_sturgell) December 31, 2019

"Odpočívej v pokoji, Lil Bub. Svou láskou a bojovným duchem jsi změnila tolik životů. Nikdo tě nenahradí, vždy na tebe budeme vzpomínat," napsal jeden z uživatelů instagramu.

Tvář reklamní kampaně

Kočka původem z Indiany byla spojována s různými akcemi, které podporovala organizace Greenpeace či Americká společnost pro prevenci krutého zacházení se zvířaty (ASPCA). Od roku 2013 se podílela na kampaních ve prospěch sterilizace a adopce domácích zvířat společně se sdružením na ochranu zvířat PETA.

Lil Bub využívala své slávy k tomu, aby učinila svět lepší pro zvířata, uvedla PETA v prohlášení. "Vzdejte jí úctu tím, že se budete řídit jejím poselstvím: vždy adoptujte, nikdy nekupujte," dodala.

"Doslova zachránila životy tisíců zvířat a lidí a vytvořila první národní fond věnovaný zvířatům, která vyžadují zvláštní péči," prohlásil na instagramu Bridavsky.

Krátce před svou smrtí se Lil Bub stala tváří reklamní kampaně při příležitosti slevové akce Black Friday.

Nevrlý mazlíček

Další známá kočka, Grumpy Cat, která proslula svým nevrlým výrazem a která letos v květnu po sedmi letech slávy uhynula, měla v době smrti na facebooku 8,5 milionu fanoušků. Dalších 1,5 milionu jich měla na twitteru a kromě toho i 2,5 milionu předplatitelů přes instagram.

Fotografie Grumpy Cat se od roku 2013 stala maskotem jedné velké firmy na výrobu krmení pro kočky. V roce 2018 dostala její majitelka Tabatha Bundesenová 710 tisíc dolarů (16,3 milionu korun) odškodného za to, že firma vyrábějící kávu umístila fotografii Grumpy Cat na své produkty bez povolení.

Zástupkyně sdružení PETA Ashley Byrneová vyjádřila potěšení nad tím, jaké přínosné akce může vyvolat sláva zvířete na internetu. Zároveň ale trvala na tom, že se tak nesmí dít ke škodě zvířat, jejichž život se na sociálních sítích probírá. "Nikdo nesmí jednat se zvířaty jako s příslušenstvím či s bezvýznamným majetkem," prohlásila.

Podle amerického sdružení APPA, které sleduje trh s výrobky pro domácí zvířata, loni tržby na tomto trhu ve Spojených státech dosáhly 72 miliard dolarů (1,6 bilionu korun). V letošním roce vlastnily americké domácnosti více než 42 milionů koček a 63 milionů psů.