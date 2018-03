Poslední nosorožec svého druhu umírá. Dlouho žil v Česku

Zdravotní stav posledního žijícího samce nosorožce severního bílého Sudána se výrazně zhoršil. V pravé zadní noze má infekci. Oznámila to mluvčí dvorské zoo Andrea Jiroušová. Sedmačtyřicetiletý samec, který patří Zoo Dvůr Králové nad Labem, žije od roku 2009 rezervaci Ol Pejeta v Keni. Vzhledem k pokročilému Sudánovu věku není podle chovatelů velká naděje na zlepšení jeho zdravotního stavu.

V Keni ještě žijí dvě samice, které také patří dvorské zoo. Jiní nosorožci severní bílí, označovaní též tako tuponosí severní, v zajetí nežijí, ve volné přírodě je druh považován za vyhynulý.

"Na konci roku 2017 se na Sudánově pravé zadní noze rozvinula infekce, která souvisela s jeho vysokým věkem. Tým veterinářů z několika zemí okamžitě posoudil vážnost zranění a nasadil léčbu, na kterou samec dobře reagoval," uvedla Jiroušová. V lednu a až do poloviny února se Sudán znovu normálně pohyboval a jeho stravovací návyky se také vrátily k normálu. Výrazně se zlepšila i jeho celková aktivita.

V posledních dnech se však u Sudána projevila další infekce, mnohem hlubší a přímo pod tou původní. "Znovu byla zahájena léčba a navzdory velkému úsilí veterinářů a ošetřovatelů, kteří Sudánovi poskytují nepřetržitou péči, se zranění nehojí dobře. Současný stav Sudána v nás vyvolává velké obavy. Jde o velmi staré zvíře a my nechceme, aby jakkoli trpěl," uvedla Jiroušová.

Dvorská zoo na konci roku 2009 poslala do keňské rezervace Ol Pejeta celkem čtyři severní bílé nosorožce. Odborníci věřili tomu, že v přirozeném prostředí by se mohla zvířata přirozeně rozmnožit. Po přesunu se zlepšil zdravotní stav zvířat, u obou samic se postupně zlepšily hormonální cykly a pravidelně se pářily. Později ale v jejich hormonálních cyklech nastal útlum. V říjnu 2014 v rezervaci stářím uhynul samec Suni, který byl podle odborníků zřejmě posledním severním bílým samcem, který se mohl zapojit do přirozené reprodukce. Vědci nyní pracují na tom, že by se druh pokusili zachránit umělou reprodukcí.

V keňské rezervaci Ol Pejeta nyní žijí kromě Sudána ještě samice Nájin a její dcera Fatu. Kromě samce Suniho v posledních letech uhynula řada dalších, v zajetí chovaných severních bílých nosorožců.

V polovině prosince 2014 uhynul v zoologické zahradě v San Diegu samec Angalifu, který měl rakovinu. Poslední jedinec severního bílého nosorožce žijící v Evropě, samice Nabiré, uhynula na následky prasklé cysty ve Dvoře Králové v červenci 2015. Ve stejném roce utratili kvůli nemocem souvisejícím s vysokým věkem samici Nolu z americké zahrady.

Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) žilo ještě v roce 1960 po světě více než dva tisíce kusů severního poddruhu bílého neboli tuponosého nosorožce. O dvacet let později, v roce 1980, žilo kvůli útokům pytláků už jen 15 zvířat.