Přerov uložil cirkusu za promenádu slonů šestitisícovou pokutu

Za promenádu tří slonů v centru Přerova uložil přerovský magistrát zástupcům cirkusu nepravomocně pokutu 6000 korun. Jejich akci vyhodnotil jako přestupek na ochranu zvířat proti týrání, řekla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová. Vycházka slonů, které na volno doprovázeli ošetřovatelé, vyvolala rozruch ve městě na začátku května. Při cestě na náměstí a zpět zablokovali kruhový objezd a způsobili podle strážníků chaos v dopravě. Podobná událost o několik týdnů později v centru Olomouce se obešla bez sankcí.

"Pořadateli 'veřejného' vystoupení slonů, kteří se 3. května promenádovali po Přerově, byla zatím nepravomocně uložena pokuta za spáchání přestupku na ochranu zvířat proti týrání. Jedná se o pokutu ve výši 6000 korun, která směřuje k pořadateli tohoto defilé Hynku Navrátilovi z cirkusu Humberto," uvedla mluvčí radnice.

Úředníci přestupek projednávali na podnět krajské veterinární správy, na kterou se obrátili strážníci. Slony chovatelé na procházce vedli z parku Michalov na centrální náměstí TGM, kde zvířata pod okny městské policie pila z kašny. Podle strážníků to byla nehlášená a nezodpovědná akce cirkusu, kterou hlídka kvůli bezpečnosti ihned ukončila. Vůz městské policie pak slony doprovodil zpět k cirkusu. "Kroutíme nad tím hlavou doteďka. Někdo by to mohl řešit i jako obecné ohrožení, slon není kočka nebo pes," řekl tehdy zástupce velitele městské policie Miroslav Komínek.

Podobnou estrádu s trojicí slonů předvedli zástupci téhož cirkusu v centru Olomouce, město to však jako přestupek nehodnotilo. "Na účastníky akce se vztahuje ustanovení zákona o silničním provozu, jedná se o část o vedení a hnaní zvířat. V souvislostí s akcí jsme přijali oznámení od pracovníka Dopravního podniku města Olomouce o znečištěných kolejích trusem, než hlídka přijela na místo, došlo k nápravě ze strany pracovníků cirkusu a věc se tak obešla bez dalšího řešení," řekl tehdy mluvčí olomoucké městské policie Petr Čunderle.