Prognostik počasí svišť Phil opět předpovídal. Zima bude pokračovat

Americký svišť Phil, podle mnohých zaručený prognostik počasí, v pensylvánském Punxsutawney předpověděl dalších šest týdnů zimní nepohody. Po opuštění nory hlodavec spatřil svůj stín, což prý signalizuje pokračování zimy. Kdyby stín nezahlédl, jaro by přišlo dříve.

Svišť patří ke zvířatům, která se ukládají k zimnímu spánku. Podle legendy se Phil probouzí právě 2. února, několikrát už ho ale museli ze zimního spánku lidé budit. Událost je vždy hitem televizních programů a pro obyvatele pensylvánského městečka příležitostí k oslavám.

Svišti z Punxsutawney předpovídají příchod jara už od předminulého století, záznamy místní lidé vedou od roku 1887. Za tu dobu ve 103 případech ohlásili dalších šest týdnů chladného počasí, jen v 18 případech předpověděli naopak brzké jaro.

Svišť, jehož plný titul zní "Phil z Punxsutawney, věštec všech věštců, mudrc všech mudrců, prognostik všech prognostiků a mimořádný prorok počasí", se historicky proslavil řadou společenských akcí. V roce 1986 přicestoval do Washingtonu na setkání s tehdejším prezidentem Ronaldem Reaganem, v roce 1993 o něm společnost Coloumbia Pictures natočila film, v roce 1995 se objevil ve slavné talk-show moderátorky Oprah Winfreyové.

Od roku 2010 si zájemci mohou objednat okamžitou textovou zprávu s výsledkem svišťovy předpovědi. Majitelé dynastie hlodavců tvrdí, že se jejich reprezentanti nikdy nemýlí. Profesionální meteorologové si příliš jisti nejsou. Údaje meteorologické služby NOAA hovoří o tom, že svišť se s předpovědí strefí v necelé polovině případů.

