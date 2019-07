Šimpanzi si utváří vztahy stejným způsobem jako lidé

Stejně jako lidi, kteří se socializují například prostřednictvím společného sledování filmu či hraním deskových her, si mezi sebou stejným způsobem utváří vztahy také šimpanzi. Zjistili to vědci ze Severní Karolíny, jež poukazují na to, že utváření sociálních vazeb prostřednictvím společného sdílení nějaké zkušenosti nebo prožitku je v evoluci hluboce zakořeněno. Informovaly o tom servery The Guardian a BBC.

"Lidé mají širokou škálu společensky spojujících aktivit, které u jiných druhů nevidíme, protože jde o kulturní projevy - například poslouchání hudby nebo sledování filmů. Mysleli jsme si, že tohle konkrétní spojení platí jen u člověka," řekl Wouter Wolf, vedoucí studie z Duke University v Severní Karolíně.

V rámci výzkumu, který publikovali v časopise Proceedings of the Royal Society B, rozřadili šimpanze do dvojic a pustili jim krátké video zobrazující jiné šimpanze. Aby jejich pozornost udrželi, podávali jim ovocné drinky. Po skončení filmu pozorovali, jak dlouho šimpanzům trvalo, než se k sobě vzájemně přiblížili a jak dlouho u sebe v bezprostřední blízkosti zůstali.

Jak se ukázalo, dané dvojice po zhlédnutí filmu opravdu zůstávaly v blízkém kontaktu, reagovaly na sebe a vzájemně se dotýkaly. Výzkumníci tak dospěli k závěru, že pocit hlubšího spojení vycházejícího ze vzájemné zkušenosti či prožitku je přítomen nejen u lidí, ale i u lidoopů, a má tak hlubší evoluční kořeny, než se původně předpokládalo.

"Prožívání a sdílení něčeho mezi dvěma lidmi vytváří společenský základ. Pokud jdete společně do kina a sedíte vedle sebe, tak se jedná o společenský fenomén. Když si ten druhý začne třeba hrát s telefonem, tak jste naštvaní, protože to znamená, že už nadále nesdílíte stejný zážitek. Lidé jsou na sdílení závislí," uzavřel Wolf.

Primatolog Frans de Waal, který se na výzkumu nepodílel, si však myslí že přednesené závěry se nedají tak snadno prokázat. "Vliv synchronizace na chování je velmi starý, vrozený mechanismus. Jestli lidoopi opravdu rozumí tomu, co znamená sdílený zážitek, toť otázka," uvedl. Šimpanzi byli koneckonců po zhlédnutí filmu sledováni jen tři minuty, takže není jasné, jestli to opravdu posílilo jejich dlouhodobé společenské vazby.