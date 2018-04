Sloni na dálnici! Při nehodě cirkusového vozu jedno zvíře zahynulo

Na jihovýchodě Španělska se v pondělí při předjíždění převrátil kamion převážející cirkusové slony, jedno zvíře uhynulo a další utrpělo zranění. Informoval o tom portál Deutsche Welle.

Nehoda se stala na dálnici u města Pozo Caňada asi 200 kilometrů jihovýchodně od Madridu. Cirkusový kamion se převrátil zatím z nezjištěné příčiny, když řidič předjížděl pomalejší vozidlo. Řidič vyvázl bez zranění.

WATCH: An elephant is slowly lifted from the road in Spain, after a circus truck it was in suddenly overturned https://t.co/5RAi9oeCjl pic.twitter.com/BDqiH50Q3S