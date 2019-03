Střapatý Atos se hodí k aktivním lidem

O Atosovi říkají, že je to střapatý uličník, který by si chtěl neustále hrát a běhat se svým páníčkem. Koneckonců má na to ale právo, je mu totiž teprve zhruba jeden rok. Do útulku ho přivedli cizí lidé, kteří ho našli, jak zmateně pobíhá okolo domů. Hodil by se k aktivním mladším lidem, kteří nemají malé děti. Atos by je totiž svým temperamentem mohl polekat. Zbožňuje jízdu autem a házení míčků, takže pro starší děti je to ideální parťák na hřiště. Pokud vám Atos padl do oka, podívejte se na video nebo volejte Radku na telefon 777 310 185.

