Takiny čínské ze Zoo Liberec bude nově možné vidět i v USA

Vzácné kopytníky takiny čínské z liberecké zoo bude nově možné vidět i v USA, v zámoří tento podruh zatím nikde není. Do zoo na Floridě budou přes berlínskou zoo přepraveni dva samci a dvě samice. Řekl to liberecký zoolog Luboš Melichar.

Takina čínského, který se řadí do podčeledi koz a ovcí a v Číně je považován za bájné zvíře, se z asijského kontinentu podařilo vyvézt jen Liberci. Liberecká zoo v roce 2002 získala chovný pár takinů Adama a Evu výměnou za nosorožce indického. Samec Adam uhynul stářím v roce 2015, přesto se chov stále daří rozšiřovat. Populace patřící zoo čítá téměř 40 jedinců, z toho 11 jich je v Liberci. Další zvířata zapůjčila liberecká zoo do několika zahrad v Belgii, Polsku, Německu, Slovensku a v Chomutově. "Odchov kromě nás se podařil zatím jen v Berlíně a Drážďanech," uvedl Melichar.

Nově se kopytníci dostanou do USA. Podle Melichara tři jedinci z Liberce už putovali do Berlína, čtvrtého pro Ameriku dodá drážďanská zoo. "Nyní se vyřizuje administrativa," řekl zoolog. Transport na Floridu má na starost berlínská zoo, která s ním má zkušenosti. Melichar předpokládá, že v budoucnu budou do zámoří následovat další transporty těchto vzácných přežvýkavců. "Uvidíme, jak se tam bude takinům dařit. Zkušenosti s tím ale na Floridě mají, protože mají sečuánské takiny, což je velmi podobné," dodal Melichar.

Charakteristickým znakem takina čínského je zlatá hustá dlouhá srst a mohutné zatočené rohy dorůstající délky až 64 centimetrů. Mají zvláštní stavbu těla, svým zjevem připomínají kamzíka, kozu i skot. V přírodě jsou vzácní a patří mezi ohrožená zvířata. Žijí pouze v čínské provincii Šan-si. V Liberci se jim daří, zoo má z přelomu února a března čtyři další mláďata. "Je to taková školka," poznamenal Melichar. Jedno mládě porodila zakladatelka rodu Eva, což považují zoologové tak trochu za zázrak. Podle literatury se takini dožívají 13 až 14 let, Eva je osmnáctiletá. Její mládě je považované za nejcennější. Jako přímý potomek samice narozené v Číně je pro zoo důležité, protože je nemožné získat jiného takina čínského z jeho domoviny. Eva je jediná svého druhu, která se narodila v Číně a žije mimo Asii.