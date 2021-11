Tři tipy, jak podpořit imunitu svých chlupáčů v zimním období

Zimní období jde mnohdy ruku v ruce s oslabením imunity, a to nejen u lidí. Náchylnější k nemocem mohou být i mazlíčci. Každé takové onemocnění je pak spojeno s velkou péčí, častými návštěvami veterináře a nemalými finančními výdaji. Přinášíme tři tipy, které vašemu pejskovi pomohou přečkat zimu ve zdraví a pohodě.

Kvalitní strava je základ

Každé roční období je jiné a vnímají to i naši mazlíčci. "V zimním období je potřeba, primárně psům chovaným venku, dávat krmivo bohaté na bílkoviny, vitaminy, minerály a tuky. To, že v zimě váš pes nabere nějaké to kilo navíc, nevadí, tuk ho totiž udržuje v teple. Vyzkoušejte například krmivo Marp Holistic Salmon bez obilovin, které obsahuje vysoké procento bílkovin a všechny důležité vitaminy a minerály," doporučuje Martin Pučálka, odborník na výživu psů a koček ze společnosti Pučálka. Pokud ale chystáte změnu krmiva, nedělejte to ze dne na den. Alespoň po dobu jednoho týdne míchejte aktuální krmivo s novým.

Náš tip: Pokud se obáváte, že mazlíčkovi nové krmivo nebude chutnat, vybírejte ta krmiva, kde najdete kombinaci čerstvého a sušeného masa. Právě to totiž zvyšuje chutnost krmiva a minimalizuje šanci, že budete muset koupit další krmivo.

Přidejte vitaminy a oleje

Zejména pro starší či nemocné psy může být zimní období velmi náročné. Přechod z tepla do zimy je mnohdy šokem pro organismus, a tak se může stát, že pes nastydne. Abychom tomu předešli, je vhodné podávat vitaminy a minerály ve větším množství. "Oblíbenou volbou chovatelů psů v zimním období je podávání čistého vitaminu C přímo do krmiva. Často jej podávají v kombinaci se sypkou směsí žraločí chrupavky značky Marp, která pomáhá při problémech s pohybovým aparátem," sděluje Pučálka. Kromě vitaminů a minerálů v sypké podobě je vhodné zvýšit příjem omega-3 nenasycených mastných kyselin, které lze najít například v oleji z tresčích jater nebo lososovém. Oba tyto oleje jsou i bohatým a přírodním zdrojem vitaminu A a D, zlepšují kvalitu srsti a pomáhají při problémech se zrakem a klouby. "Oleje tak jako sypké potravinové doplňky lze snadno přimíchat do krmiva, pokud chcete mazlíčkovi přilepšit, přidejte i konzervu a vše pečlivě zamíchejte," doporučuje Pučálka.

Hlavně v teple

Venkovní teploty se blíží k nule, což pro majitele menších, ale i krátkosrstých plemen znamená jediné, pořídit obleček. I když si můžete říkat, že je to zbytečnost a rozmařilost, opak je pravdou. Psí kabátek či svetr chrání psa před teplotními výkyvy a udržuje ho částečně v teple. Majitelé krátkosrstých a starších psů by měli obzvláště zpozornět, jelikož prochladnutí pejska při procházce v teplotách pod nulou není nic neobvyklého. Investice do oblečení na zimu se vám vrátí několikrát, návštěvy veterináře totiž stojí mnohem více.

Náš tip: Nejlepší je nechat ušít mazlíčkovi obleček na míru. Díky tomu mu perfektně padne a vy nebudete muset řešit, zda někde odstává nebo vůbec nesedí.