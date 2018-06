Trojčata vzácných lvů berberských dostala arabská jména

Arabská jména Damali, Deema a Dabir dostala šestitýdenní trojčata vzácných lvů berberských v plzeňské zoologické zahradě. Samičku a dva samce přivedla na svět 12. května lvice Tamika, které budou 1. července čtyři roky. Je to její druhý vrh. V roce 2016 přivedla na svět samičku Amiru, která je už v zoo v Rakousku.

Kvůli zajištění klidu pro lvici, která se o potomky až úzkostlivě stará, byl dosud uzavřený jejich pavilon. Zoo ho ještě do prázdnin otevře, prosí ale návštěvníky o ohleduplnost. Chovatelé se pokusí co nejdříve samici a mláďata spojit se zbytkem tlupy, řekla chovatelka šelem Lenka Václavová.

Při prvním vrhu samice Tamiky měli chovatelé strach o život jejího mláděte a museli ho několikrát denně samici odebírat a krmit z lahve. O čerstvé potomky se lvice stará vzorně. Chovatelé tak k nim nechodí a vše nechávají na lvici. Váhu mláďat odhadují na sedm kilogramů u samců a na šest kilogramů u samičky Damali. "Je opravdu jiná máma než u prvního mláděte, je mnohem agresivnější," řekla Václavová. I pozornost novinářů, kteří lvíčata ve vnitřní ubikaci přes sklo výběhu fotili, nesla Tamika s nelibostí. Zvídavá mláďata, která se vydávala prozkoumat dav co nejblíže ke sklu, proto ihned odnášela pryč.

Trojčata jsou zatím plně kojená, i když už začínají ochutnávat hovězí maso. Zatím jen jedí, hrají si a spí. "Spí opravdu většinu dne," řekla Václavová.

Jméno samičky Damali znamená v překladu krásná představa, Deema je tmavý oblak podle tmavšího zbarvení srsti a Dabir znamená soudce, řekl mluvčí zoo Martin Vobruba. Kmotry šelmiček se stala náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová a herec Martin Stránský.

Zoo na narození lvíčat čekala 40 let, podařilo se to až v roce 2016. Nyní v přírodním výběhu, kde lvy dělí od návštěvníků jen vodní příkop a elektrický ohradník, žije otec mláďat, osmiletý Mates, sestra jejich matky Neyla a její sedmiměsíční syn Baqir. Ve volné přírodě už vyhubené berberské lvy chová zoo od roku 2002. Mláďata zůstanou v zoo zhruba do věku 1,5 roku až dvou let, potom pro ně koordinátor chovu najde nové umístění. V zajetí se dožívají až 20 let.