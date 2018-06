Týrání zvířat? Ošetřovatelka "zkrášlila" běluhu rtěnkou, případem se zabývá PETA

Minulý víkend oblétlo čínské sociální sítě znepokojující video, které nejspíš zachycuje týrání zvířat. Zaměstnankyně akvária Sun Asia Ocean World ve městě Ta-lien na něm maluje běluze rudou rtěnku na čumák - aby bylo zvíře "krásnější". Případem se už zabývá nezisková organizace PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) bojující za práva zvířat.

Video, které se poprvé objevilo na aplikaci Dou Yin v sobotu 9. června, vyvolalo v Číně velký rozruch. I přes to, že původní příspěvek s popiskem "neuvěřitelně krásná" byl později smazán, uživatelé ho začali sdílet mezi sebou ve velkém a čin pracovnice odsuzovat.

Video koluje po čínské sociální sítí, kam ho umístila osoba, která není v akváriu zaměstnána. Původní příspěvek s popiskem "neuvěřitelně krásná" byl sice později smazán, uživatelé ho ale začali sdílet ve velkém a čin pracovnice odsuzovat. "Je bezpečné malovat rtěnkou velrybu? Přemýšlela o tom vůbec, než to udělala?" ptá se jeden z uživatelů. "Nemohu uvěřit tomu, že lidé dělají takové věci jen proto, aby se stali populárními," vyjádřil se další.

Poté, co se video stalo virálním, akvárium se omluvilo veřejnosti. "Chceme vyjádřit naši hlubokou omluvu všem přátelům, kteří mají rádi Sun Asia Ocean World," uvedlo čínské akvárium v prohlášení. Dále dodalo, že dotyčná ošetřovatelka v akváriu již od minulého měsíce nepracuje a že video pochází z roku 2017.

Incidentu si všimla i organizace PETA, která vyšetřuje, zda se nejedná o týrání zvířat. Organizace také uvedla, že v akváriu Sun Asia Ocean World měli problémy již v minulosti - a to právě s běluhami a delfíny. Zvířata prý měla příliš mělká akvária, což mohlo ohrozit jejich zdraví.