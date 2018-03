Uhynul Súdán, poslední samec nosorožce severního bílého na světě

V Keni v rezervaci Ol Pejeta v pondělí uhynul poslední na světě žijící samec vzácného nosorožce severního bílého. Přibližně pětačtyřicetiletý samec Sudán byl kvůli zhoršení zdravotního stavu utracen. Od loňska měl infekci v noze. Informovala o tom ZOO Dvůr Králové nad Labem, které samec patřil.

Na světě zbývají již jen dvě samice, které také žijí v rezervaci v Keni. Obě samice také patří ZOO Dvůr Králové, která je do Keni i se Sudánem a dalším samcem Sunim s cílem záchrany druhu odvezla v roce 2009.

Jedinou nadějí na záchranu druhu je rozmnožení umělou reprodukcí, na čemž vědci pracují. Využít budou moci i vzorky spermatu, které dříve odebrali Sudánovi.

"Sudán byl v posledních měsících pod neustálým veterinárním dohledem kvůli komplikacím spojeným s jeho vysokým věkem, které vedly k degenerativním změnám svalů a kostí doprovázeným rozsáhlými lézemi na kůži. Jeho zdraví se výrazně zhoršilo v posledních 24 hodinách, kdy se nebyl schopen postavit," uvedl vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo Jan Stejskal.

Veterinární tým složený ze zástupců ZOO Dvůr Králové, Ol Pejeta Conservancy a Kenya Wildlife Service se proto podle něj rozhodl neprodlužovat jeho utrpení a přistoupil k eutanázii.

Jiní nosorožci severní bílí, označovaní též jako tuponosí severní, v zajetí nežijí, ve volné přírodě je druh považován za vyhynulý.

"Byl to úžasný nosorožec, skvělý ambasador svého druhu. Budeme si ho pamatovat pro jeho jedinečnou schopnost přitáhnout celosvětovou pozornost ke kritické situaci nejen nosorožců, ale mnoha tisíců dalších druhů, kterým hrozí vyhynutí v důsledku neudržitelné lidské činnosti. Doufejme, že jednou bude jeho odchod považován za významný iniciační moment pro ochranu přírody po celém světě," uvedl ředitel rezervace Ol Pejeta Richard Vigne.

Sudána, spolu s dalšími pěti nosorožci, získal z odchytu v jižním Sudánu pro dvorskou zoo v roce 1975 tehdejší ředitel zoo Josef Vágner. Tehdejší skupinu tvořili dva samci a čtyři samice.

Dvorská zoo na konci roku 2009 poslala do keňské rezervace Ol Pejeta celkem čtyři severní bílé nosorožce. Odborníci věřili tomu, že v přirozeném prostředí by se mohla zvířata přirozeně rozmnožit. Po přesunu se zlepšil zdravotní stav zvířat, u obou samic se postupně zlepšily hormonální cykly, a pravidelně se pářily. Později ale v jejich hormonálních cyklech nastal útlum. V říjnu 2014 v rezervaci stářím uhynul samec Suni, který byl podle odborníků zřejmě posledním severním bílým samcem, který se mohl zapojit do přirozené reprodukce. Vědci nyní pracují na tom, že by se druh pokusili zachránit umělou reprodukcí.

V keňské rezervaci Ol Pejeta nyní žijí ještě samice Nájin a její dcera Fatu. Kromě samců Suniho a nyní Sudána v posledních letech uhynula řada dalších, v zajetí chovaných severních bílých nosorožců.

V polovině prosince 2014 uhynul v zoologické zahradě v San Diegu samec Angalifu, který měl rakovinu. Poslední jedinec severního bílého nosorožce žijící v Evropě, samice Nabiré, uhynula na následky prasklé cysty ve Dvoře Králové v červenci 2015. Ve stejném roce utratili kvůli nemocem souvisejícím s vysokým věkem samici Nolu z americké zahrady.

Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) žilo ještě v roce 1960 na Zemi více než 2000 kusů severního poddruhu bílého neboli tuponosého nosorožce. O dvacet let později, v roce 1980, žilo kvůli útokům pytláků už jen 15 zvířat.