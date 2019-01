Už není jedinou žábou svého druhu. Romeovi našli Julii

Žabák Romeo se možná přeci jen dočká rande. Deset let se mělo za to, že druh vodnice jurakare (Telmatobius yuracare) zůstal na světě sám. Ochránci přírody ale přišli s dobrou zprávou. V Bolívii mu našli Julii a doufají, že tak odvrátí vyhynutí tohoto druhu. Zprávu přinesly servery The Independent a CNN.

Romeo dostal v posledních letech přezdívku "nejosamocenější žabák na světě". Už deset let totiž žije sám v bolivijském Národním historickém muzeu v Cochabambě. Ochránci přírody doposud marně hledali samičku stejného druhu. Dokonce mu i na internetu založili profil na seznamce v naději, že se někdo ozve.

Veškeré snahy však nevedly k úspěchu... až doteď. Tým zoologů našel ve vodách Bolívie Julii. Schůzku už mají stanovenou symbolicky na Den svatého Valentýna. Do té doby však musí Romeo čekat, neboť Julie není v ideálním zdravotním stavu a vědci ji léčí z potenciálně smrtelné nemoci. Ještě více však vědce potěšilo, že nenašli pouze Julii, ale také další čtyři jedince téhož druhu: dva samečky a dvě samičky.

Hledání trvalo deset let. Vědecký tým už to chtěl při jedné expedici pomalu vzdát, nakonec se ale štěstí naklonilo na jejich (a Romeovu) stranu. "Všichni jsme už byli promočeni a unaveni, ale rozhodli jsme se, že se ještě podíváme k jedné říčce, než se vydáme zpátky do tábora. Moc nadějí jsme si nedávali... a pak po patnácti minutách hledání, asi čtyři metry od vodopádu, jsem náhle uviděla jednu žábu skákat do vody," citoval The Independent nález zooložky Teresy Camachové.

You all know our beloved lonely, @RomeoTheFrog, well we have fantastic news- he's lonely no more! We have found Juliet. She's not ready for her blind date yet, but she will be soon. Stay tuned for more as the story of our two love-frogs unfolds! https://t.co/3L1AQGW1Ni pic.twitter.com/Y2hAUFhMj7