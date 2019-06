V Berlíně chtějí pomoci zachránit nosorožce severní

V Berlíně oficiálně odstartoval projekt BioRescue na záchranu kriticky ohroženého nosorožce bílého severního. Německá vláda na něj v příštích letech dá na čtyři miliony eur (asi 102 milionů korun). Cílem projektu je za pomoci nejmodernějších technologií a techniky umělého oplodnění zachránit druh, z něhož dnes přežívají jen dvě samice. Najin a Fatu žijí v keňské rezervaci, kam byly v roce 2009 dopraveny z české zoologické zahrady ve Dvoře Králové.

"Je to naše zodpovědnost, abychom zajistili, že tento druh ochráníme. Jinak se nás - kteří máme k dispozici všechnu moderní techniku - naši potomci budou ptát, co jsme dělali," řekl při startu projektu keňský velvyslanec v Německu Joseph Magutt. "BioRescue je poslední šancí pro nosorožce bílé severní. Je to boj s časem," zdůraznil zase Michael Meister z německého ministerstva školství a výzkumu, které ho financuje.

Cílem projektu, na němž se vedle ZOO ve Dvoře Králové podílí i německé, italské nebo japonské instituce, je najít cestu, jak úspěšně rozmnožit ohrožené nosorožce za pomoci umělého oplodnění. Zatímco u jiných zvířat se tento způsob rozmnožování úspěšně aplikuje, u nosorožců nikdy vyzkoušen nebyl. Vědci jsou ale přesvědčeni, že je možné ho provést.

Jiná cesta k záchraně druhu ani není, protože poslední samec nosorožce bílého severního Súdán uhynul loni v březnu. Zbývající samice Najin a Fatu navíc stejně nejsou schopné odnosit potomky. Vědci jim proto v příštích měsících chtějí odebrat vajíčka, z nichž za pomoci spermií čtveřice již uhynulých samců, které jsou zatím skladované při teplotě minus 196 stupňů Celsia, vytvoří embrya.

"Nyní první zásadní krok bude vydat se do Keni a odebrat vajíčka z dvou zbývajících severních nosorožic, tak aby tato vajíčka mohla být použita pro vytvoření embrya," uvedl Jaroslav Hyjánek, zástupce ředitele ZOO ve Dvoře Králové. Tento proces, po němž je embrya na nějakou dobu možné i zamrazit, už se podařilo uskutečnit u příbuzných nosorožců bílých jižních.

Právě samice tohoto druhu by pak embrya nosorožce bílého severního měla odnosit. "Můžeme očekávat do pěti let, že by byl tenhle projekt úspěšný," věří Hyjánek. Nově narozená mláďata nosorožce bílého severního by pak vychovávala samice příbuzného nosorožce jižního, která je odnosí. "Bylo by ale krásné, kdyby ty dvě samice, ty jejich opravdové genetické matky, se mohly se svými potomky potkat," míní.

Pokud bude projekt, který pracuje i na technice klonování, úspěšný, měl by na svět přivést tolik nosorožců bílých severních, aby se do budoucna mohli v přírodě znovu rozmnožovat přirozenou cestou.