V Číně vznikne obří rezervace pro pandy

Čínský finanční ústav Bank of China slíbil, že v průběhu následujících pěti let investuje nejméně 1,5 miliardy dolarů do vytvoření obří přírodní rezervace pro pandy velké. Oznámila to agentura AP s odvoláním na čínské ministerstvo lesního hospodářství.

Rezervace se bude rozprostírat na ploše 27 tisíc čtverečních kilometrů a potáhne se z provincie S'-čchuan na jihozápadě země do provincií Kan-su a Šan-si na severozápadě. Rozlohou se rezervace bude blížit velikosti Belgie, napsala agentura AFP.

Přírodní park má kromě poskytnutí domova pandám rovněž podpořit místní ekonomiku a zlepšit infrastrukturu. Měl by pomoci 170 tisícům lidí, kteří na území plánované rezervace žijí nyní v chudobě.

Pandy jsou pro Čínu národním symbolem. Podle posledního sčítání v únoru 2015 v Číně žilo ve volné přírodě 1864 pand velkých plus 471 v zajetí. Úspěšný odchov pand v zajetí i stoupající počet kusů ve volné přírodě přiměl Mezinárodní svaz pro ochranu přírody zmírnit hodnocení jejich stupně ohrožení: z kategorie ohrožených druhů se pandy přesunuly do kategorie zranitelných druhů.