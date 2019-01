V napajedelském hřebčíně se narodilo první letošní hříbě

První letošní hříbě se narodilo v napajedelském hřebčíně, který má nejstarší chov anglických plnokrevníků v Česku. Hnědá klisnička přišla na svět v noci z pátku 18. ledna na sobotu, zatím nemá jméno, bude ho moci navrhnout také veřejnost. Mělo by začínat na stejné písmeno jako matčino jméno, tedy na A, řekla zootechnička Kateřina Zápařková.

Klisnička je druhým potomkem sedmileté klisny Agnes Seice. "Agnes Seice bohužel na dráze nikdy nezvítězila, ale z 16 startů se devětkrát umístila, byla například druhá v Jarní ceně klisen nebo Memoriálu Rudolfa Deyla," uvedla Zápařková.

Otcem je osmnáctiletý Egerton, který startoval od svých dvou do sedmi let, měl 31 startů, z toho pětkrát zvítězil, osmkrát byl druhý a dvakrát třetí, vydělal přes 14 milionů korun. "Jeho významným potomkem je například Talent, který se loni kvalifikoval na Velkou pardubickou," uvedla Zápařková.

Porod klisničky byl bez problémů. "Byl velmi rychlý. Hříbě do hodiny vstalo, do dvou hodin se napilo," uvedla zootechnička. U matky bude hříbě do půl roku, na podzim příštího roku odejde do tréninkové centrály a stane se z něj dostihový kůň. Návrhy na jeho jméno mohou lidé posílat na e-mail hřebčína info@napajedlastud.com.

V napajedelském hřebčíně by se letos mělo narodit asi 40 hříbat. "Některé klisny mají nyní už po termínu, takže každým dnem čekáme další hříbata," řekla Zápařková.

Hřebčín Napajedla byl založen v roce 1886, dlouhá léta je nejúspěšnějším chovatelem anglického plnokrevníka v zemi. V roce 1992 byl státní podnik privatizován, vznikla akciová společnost Hřebčín Napajedla.