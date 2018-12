V ZOO Dvůr Králové se po 29 letech narodilo mládě hrocha.

V ZOO Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se ve středu narodilo mládě hrocha. Naposledy se hroch ve dvorské zoo narodil v roce 1989. Další hroch jiné samici by se v zoo mohl narodit během několika týdnů. Řekla to mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu nosorožců či žiraf.

Matkou mláděte se stala sedmiletá samice Hula, která do Dvora Králové přišla na jaře roku 2016 z Belgie. Tehdy do zoo přibyla i šestiletá samice Mona, a to z Dánska. Zoo po příchodech těchto samic obnovila po 14 letech chov hrochů, kteří jsou třetími největšími suchozemskými zvířaty na světě.

Otcem mláděte se stal třiatřicetiletý samec Mike dovezený na podzim loňského roku ze Zoo Stuttgart. Mike nahradil dvouletého hrošího samce Karla Wilhelma, který pocházel také z Německa a ve dvorské zoo v srpnu 2017 uhynul. Hroch Mike se narodil v Antverpách, jako čtyřletý se přesunul do Stuttgartu, kde prožil dalších 28 let. Loni však ve Stuttgartu uhynula samice, proto byl Mike doporučen koordinátorem chovu do jiné zoo. Mike při svém pobytu v Německu zplodil šest potomků.

"Narození mláděte hrocha po téměř 30 letech považuji za jeden z nejhezčích dárků, který dvorský safari park dostal k letošním Vánocům," uvedl k chovatelskému úspěchu zahrady její ředitel Přemysl Rabas. Pohlaví mláděte zatím není známo, jeho váhu ošetřovatelé odhadli na 25 až 30 kilogramů.

Ošetřovatelé před blížícím se porodem oddělili samce od samičí skupiny, aby Hule zajistili co nejlepší podmínky na příchod jejího prvního mláděte. "Samice i nový přírůstek jsou v pořádku, přesto zatím potřebují naprostý klid," uvedl zoolog Jiří Hrubý.

Hroši se rodí zpravidla ve vodě, kde také tráví většinu času. "U nás však porod proběhl na souši, a to v nočních hodinách, tedy v době, kdy samice téměř vždy zůstávají mimo bazén," uvedl Hrubý. Společně s Hulou a mládětem zůstává ve společném boxu také samice Mona.

Se samicemi byl hroch Mike poprvé spojen letos v březnu a téměř okamžitě si ošetřovatelé všimli pokusů o páření s oběma samicemi. "Domníváme se proto, že nás během následujících týdnů čeká další porod. I podle Moniina chování a nárůstu její hmotnosti je pravděpodobné, že je v pokročilém stavu březosti," uvedl Hrubý. Březost se u hrošic pohybuje okolo osmi měsíců a většinou rodí jedno mládě.

Dvorská zoo chová hrochy obojživelné od roku 1966, kdy z mnichovské zoo Hellabrunn získala samici Doru. O rok později přišel samec jménem Heini. Pár se stal poprvé rodiči v létě 1972, kdy se jim narodila samice Buchta. Celkem zoo do neděle odchovala osm mláďat, z toho šest samic a dva samce. Nynější mládě je tak devátým přírůstkem.

Chov hrochů zoo v roce 2002 přerušila kvůli plánované rekonstrukci pavilonu slonů, který do té doby hroši obývali spolu s tapíry. Do zoo se hroši vrátili v roce 2016.

Hroší skupina v zimě žije v zimovišti v zázemí zahrady. Návštěvníci budou moci hrochy vidět opět na jaře příštího roku, kdy je ošetřovatelé přesunou do velkého výběhu s vodní nádrží v pěší části zahrady.