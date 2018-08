Ve zlínské zoo se narodilo mládě tapíra čabrakového

Desetidenní mládě tapíra čabrakového mohou vidět návštěvníci zlínské zoologické zahrady. Narodil se tam sameček. Odchovy jsou vzácné, za posledních 12 měsíců se v evropských zahradách narodila jen tři mláďata, zlínské je čtvrté, řekl ředitel zahrady Roman Horský. Zlínská zoo patří mezi 25 evropských zoo, které chovají téměř 50 tapírů čabrakových.

Porod mláděte ve zlínské zoo byl podle ředitele bez problémů. "První dny jsme měli mládě i s matkou ustájeny ve vnitřní ubikaci, kde jsme sledovali hlavně to, jestli mládě pije a je-li dobré chování samice i mláděte. Po několika dnech jsme se rozhodli ho seznámit už s venkovním výběhem, což se zdařilo. Ještě nejsme natolik odvážní, abychom ho pustili do výběhu, který navazuje na velkou vodní plochu. I když mládě tapíra umí plavat od narození, přeci jenom vodní plocha ve zlínské zahradě je veliká a přírodně dělaná, tak máme trošku obavy obavy," uvedl ředitel, podle kterého se bude sameček seznamovat s výběhy postupně.

Jde o druhé mládě tapíra čabrakového narozené ve zlínské zoo samici Nadiře a samci Baru. Před dvěma lety se chovnému páru narodila samička, která loni odešla do zoo v Kodani. "Malý sameček ještě nemá jméno, bude však pokřtěn na konci září v rámci oslav 70. výročí otevření zoologické zahrady pro veřejnost," řekla mluvčí zoo Romana Bujáčková.

Nadira se narodila v říjnu 2011 v Zoo Edinburgh a do Zlína přicestovala v červenci 2013. Otec Baru pochází z Lipska, kde se narodil v únoru 2013. Ve zlínské zoo žije od března 2014. "Chovný pár byl sestavený jako mladý. Je dobré vytvářet pár s mladými zvířaty, čím jsou starší, tím jsou možná vybíravější. Tito si padli okamžitě do oka. Záhy, co jsme je dali dohromady, se podařilo první mládě," uvedl Horský.

Chov tapírů čabrakových má ve zlínské zoo delší tradici. V 80. letech minulého století se zde tapířímu páru dokonce narodil potomek. V roce 1984 byl po šesti letech chov tapírů ukončen. Do zoo se tapíři čabrakoví vrátili téměř po 30 letech v roce 2013, kdy byla v asijské oblasti zoo otevřena expozice Hala-Bala.

Dospělí tapíři váží několik set kilogramů, samci i přes 500 kilo. Milují vodu, jsou velmi dobří plavci. Ve volné přírodě tapíři čabrakoví patří mezi ohrožená zvířata.