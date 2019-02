Veverky popelavé nacházejí místo na jídelníčku Britů. Chutnají jako králík

V zahradách jsou spíše nechtěnými hosty kvůli zvyku vykrádat ptačí krmítka a seškrabávat kůru ze stromů, vítanější jsou ale v Británii veverky popelavé na jídelním stole. Píše to web The Telegraph, který se ve víkendové reportáži zaměřil na sílící trend konzumace netradičního druhu masa. Podle reportérky chutná mnohem lépe než kuřecí.

Maso ze šedě zbarvených veverek se používá jako náplň palačinek, kroket a dokonce i lasagní a šéfkuchaři či jejich dodavatelé prý hovoří o zvýšené oblibě konzumace tohoto malého hlodavce. Podle The Telergaph se nárůst popularity veverčího připisuje rostoucímu zájmu spotřebitelů o maso, jehož výrobu neprovází utrpení zvířat. Strávníci se přiklánějí k "divokému masu" ze zvířat, která by tak či tak byla usmrcena.

Veverka popelavá, která se původně vyskytovala jen v Severní Americe, je v Británii považována za invazivního škůdce ohrožujícího populace rezavě zbarvených veverek obecných. Druh bez velkého množství přirozených predátorů je v zemi terčem organizovaných odstřelů a někteří šéfkuchaři pak těla hlodavců využívají v kuchyni.

"Co se týče chuti, je skoro stejná jako králík," řekl jeden z nich. Ivan Tisdall-Downes vede restauraci Native v centru Londýna a z veverčího masa připravuje pokrmy už od otevření podniku před třemi lety. Zákazníci mají podle něj čím dál větší zájem o maso pocházející z přirozeného prostředí a chtějí minimalizovat svou uhlíkovou stopu, což z veverky činí populární volbu.

"Maso je chutné... je to hezké bílé maso. Hodí se na pomalé vaření a přípravu směsí se zeleninou nebo jako součást ragú v lasagních," tvrdí Tisdall-Downes. Posledně jmenovaný pokrm s veverčím masem vyzkoušela i redaktorka The Telegraph a byla nadšená. "I kdybyste mi řekli, že je to přímo z A30 (silnice na jihu Anglie), tak bych to všechno snědla," napsala.

Maso veverky popelavé servíruje i restaurace The Forest Side na severu Anglie, která se může pyšnit michelinskou hvězdou. Šéfkuchař Kevin Tickle přitom využívá toho, že v okolí jeho podniku je chráněné teritorium veverky obecné, kde se zástupci rozšířenějšího invazivního druhu střílejí.

"Také si rád zastřílím, ulovím poměrně hodně těch popelavých, takže dává smysl, aby byly na jídelníčku. Když je střílíme, měli bychom je i vařit," říká.