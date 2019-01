Vyškovská zoo má za sebou vydařený rok. Je spojená s dinoparkem

Vyškovský zoopark má za sebou vydařený rok, přišlo zhruba 193 tisíc lidí, meziročně asi o 23 tisíc více. Jde o nejvyšší návštěvnost za poslední léta, řekla Dagmar Nepeřená, která je pověřena řízením zooparku. Zoopark dva roky po sobě budoval nové expozice, v roce 2017 otevřel pavilon Austrálie, loni vzniklo jezírko s průhledem pod hladinu. Je propojený s dinoparkem.

"Ani jsme nečekali, že to bude takový rozdíl v návštěvnosti oproti roku 2017, jsme za to samozřejmě velmi rádi," řekla Nepeřená. Do vyškovského zooparku dosud přišlo nejvíce lidí po roce 2006, kdy se k němu připojil dinopark. Předtím do zařízení zavítalo ročně kolem 40 tisíc lidí. Po roce 2006 se návštěvnost na pár let dostala bezmála na čtvrt milionu, držela se nad hranicí 200 tisíc. Posledních několik let se ustálila zhruba na 170 tisících.

"Loni k nám přišlo prakticky každý měsíc meziročně více lidí. Dříve nám návštěvnost pokazila třeba velká vedra, kdy lidi příjezd odložili a pak už nepřijeli, loni to tak ale i přes vedra nebylo," uvedla Nepeřená.

Vyškovský zoopark se specializuje na původní druhy domácích a hospodářských zvířat, návštěvníci v něm však najdou i ta, která patří k ohroženým druhům. Loni otevřel novou venkovní expozici, jezírko s průhledem pod hladinu. Včetně projektu stálo zhruba 3,8 milionu korun. Předloni dokončil průchozí pavilon Austrálie za šest milionů korun. Letos má v plánu vybudování skladu a úpravy výběhů některých zvířat.

Zoopark je domovem přibližně 750 zvířat. Na malé ploše byl otevřen ještě jako Koutek živé přírody v srpnu 1965. V osmdesátých letech se stal zimovištěm cirkusových zvířat, na zoo byl koutek přebudován v roce 1991. V roce 2006 se propojil s dinoparkem, který prezentuje asi 50 částečně pohyblivých soch prehistorických ještěrů.