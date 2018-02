Zlínská zoo pomáhá strážcům parku v JAR chránit nosorožce

Zlínská zoologická zahrada pomáhá chránit ohroženou populaci nosorožců v jihoafrickém národním parku Hluhluwe-Imfolozi. Za tři roky věnovala strážcům parku již 305 tisíc korun, informovala mluvčí zahrady Romana Bujáčková. Dodala, že loni v jižní Africe pytláci zabili přes tisíc nosorožců.

Zlínská zoo spolupracuje s ochranářskou organizací Save the Rhino, podporuje tamní strážce parku. "Jsou to skuteční hrdinové. Chrání nejen životy nosorožců, ale velmi často riskují i ty svoje," uvedl ředitel zlínské zoo Roman Horský. Organizace Save the Rhino nakoupila za peníze ze zlínské zoo pro strážce dalekohledy, vysílačky, stany, maskovací uniformy i neprůstřelné vesty.

Návštěvníci zlínské zahrady mohou na ochranu nosorožců přispívat do pokladničky v přístřešku u expozice nosorožců. K dispozici je tam také videoprojekce s informacemi o ochraně nosorožců.

"Všech pět druhů nosorožců, dva africké a tři asijské, patří mezi ohrožená zvířata naší planety. Pokud bude jejich nelegální lov pokračovat stejným tempem jako doposud, v roce 2024 zmizí z volné přírody. Vloni bylo jen v jižní Africe pytláky usmrceno 1028 nosorožců. I když ve srovnání s rokem 2016 poklesl počet zabitých zvířat o 26 jedinců, stále se jedná o obrovský počet," uvedla mluvčí.

K nejproblematičtějším lokalitám podle ní patřil Krugerův národní park, po zesílení ochrany se pytláci přesunuli do dalších rezervací. "K nejohroženějším tak nyní patří právě Hluhluwe-Imfolozi, které je útočištěm největší populace nosorožců tuponosých a také poměrně velkého počtu nosorožců dvourohých," uvedla Bujáčková, podle které bude zlínská zoo ve sbírce pokračovat.