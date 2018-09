Zlínská zoo si připomene 70 let od svého založení

Zlínská zoologická zahrada si o víkendu připomene 70 let své existence. Zahrada byla pro veřejnost slavnostně otevřena v květnu 1948, od té doby prošlo areálem téměř 19 milionů návštěvníků, sdělila to v tiskové zprávě mluvčí zoo Romana Bujáčková.

Zahrada vznikla v parku, který obklopoval zámek. "Ve 30. letech minulého století hrabě Josef Karel Seilern, tehdejší majitel zámku a lukovského panství, zavedl v Lešné chov oborních a exotických zvířat. V areálu zoo se pohybovala vysoká zvěř, drobné antilopy, jeřábi, ve velkém vytápěném skleníku volně poletovali exotičtí ptáci, především papoušci vlnkovaní, snovači a pěnkavy. Seilernové od roku 1929 odchovávali dokonce i australské běžce emu hnědé," uvedla mluvčí. Součástí areálu bylo od začátku 20. století také hraběcí přírodovědné muzeum. Zámek a celý areál byl po druhé světové válce zkonfiskován. Vlastníkem se stalo město Zlín, které zřídilo zoologickou zahradu. "Až do konce 90. let se však jednalo spíše o zoopark regionálního významu s návštěvností kolem 200 tisíc osob," uvedla Bujáčková, nyní činí návštěvnost přes 600 tisíc lidí ročně.

"Rozhodně to však neznamená, že bychom 'usnuli na růžích'. Již nyní chystáme nové projekty, například expozici pro jaguáry nebo aligátory, usilujeme o získání nových druhů zvířat, připravujeme rozšíření služeb. A hlavně postupně budujeme africké Karibuni," uvedl ředitel zoo Roman Horský.

Hlavním lákadlem Karibuni budou sloni, kterým bude patřit téměř třetina prostoru. "Letos v červnu jsme dokončili první ze dvou výběhů pro slony - výběh B. Nyní rozběhneme realizaci vnitřního ustájení pro slony. Nejprve připravíme projektovou dokumentaci a vybereme zhotovitele další části chovného zařízení pro slony. Samotná výstavba odstartuje na jaře 2019," uvedl ředitel. Chovné zařízení by mohlo být hotové v roce 2021. Návštěvníci se v budoucnu budou moci po Karibuni pohybovat v loďkách či nákladních autech, přespat bude možné v africkém kempu.

Zahrada připravila u příležitosti svého 70. výročí program od pátku do neděle. "Pozveme návštěvníky na historické prohlídky zámku Lešná, podívají se i do nepřístupných zámeckých prostor. Pokřtíme mládě kasuára a novou publikaci Běžci," uvedla Bujáčková. V pátek bude otevírací doba prodloužena do 21.00, připravena bude také večerní projekce snímku mapujícího 70 let zahrady. "Velkou oslavu zakončí v neděli 30. září koncert kapely Fleret v 16.00 na nádvoří zámku," řekla mluvčí.