Zlínská zoo získala nejmohutnější tury na světě

Zlínská zoologická zahrada získala z indické zoo gaury indické, nejmohutnější tury na světě. Poprvé po téměř 60 letech se tak do Evropy podařilo dovézt tato zvířata přímo z jejich domoviny, sdělila mluvčí zlínské zahrady Romana Bujáčková. Zahrada s indickou Zoo Mysore spolupracuje deset let, před čtyřmi lety přibyli do Zlína například medvědi pyskatí.

"Gaury chová devět evropských zoo, populace čítá 34 jedinců. Získání čtyř mladých a nepříbuzných zvířat přímo z Indie je pro celý chovný program klíčové. Základ tohoto chovu pochází z dovozu gaurů na konci 50. let minulého století, chov tak nutně potřebuje 'novou krev'. Dva téměř roční samci a dvě stejně staré samice, které získala zlínská zoo, znamenají po genetické stránce obrovský přínos a pokus o znovuobnovení Evropského chovného programu," uvedla mluvčí.

Transport gaurů z jižní Indie do Zlína trval přes 40 hodin. "Indičtí kolegové téměř dva měsíce před přesunem zvykali gaury na transportní bedny. Původně jsme uvažovali, že pro každé zvíře připravíme vlastní bednu, nakonec jsme však zvolili box pro dvě zvířata. A jak se ukázalo, bylo to správné rozhodnutí. Gauři jsou stádová zvířata, společný přesun byl pro ně daleko příjemnější a vše zvládli bez problémů," uvedl ředitel zahrady Roman Horský.

Gauři přicestovali do zlínské zoo v sobotu, nyní absolvují v chovatelském zázemí povinnou měsíční karanténu. "V prostorném výběhu v asijské oblasti se představí na začátku hlavní sezony 2020," uvedla mluvčí.

Samci gaurů dosahují v kohoutku výšky dva metry, samice 170 centimetrů. Hmotnost zvířat je až tisíc kilogramů. Samci a samice mají na hlavě mohutné rohy, které dorůstají až 115 centimetrů. "Jejich domovinou jsou zalesněná pohoří jižní a jihovýchodní Asie. Populace zvířat ve volné přírodě se odhaduje něco málo přes dvacet tisíc jedinců. Patří mezi ohrožená zvířata, jejich početní stavy neustále klesají především kvůli ničení životního prostředí a nelegálnímu lovu," uvedla mluvčí.