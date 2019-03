Zoo Dvůr Králové chystá pavilon žiraf a expozici Madagaskaru a Konga

Plzeňská zoologická zahrada se zapojila do mezinárodního projektu zaměřeného na návrat zubrů na Kavkaz, do oblasti jejich původního výskytu v severovýchodním... více

Obnova populace

Zlínská zoo poslala do volné přírody bulharského pohoří tři supy

Zlínská zoologická zahrada odeslala tři supy bělohlavé do bulharského pohoří Stara Planina, kde budou vypuštěni do volné přírody. Zahrada je do projektu Green... více