Zoo Dvůr Králové zahájí hlavní sezonu, zdraží vstupné

Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku zahájí 28. dubna otevřením areálů afrického a lvího safari hlavní návštěvnickou sezonu. Vstupné do zoo zdraží, například cena vstupenky pro dospělého vzroste o 18 procent na 230 korun z loňských 195 korun. V areálech safari mohou návštěvníci projíždět vlastním autem, safaribusem nebo takzvaným safari truckem mezi volně žijícími zvířaty. Řekla to mluvčí zoo Simona Jiřičková.

Hlavní letošní novinou v safari budou dvě mladé samice lva berberského Khalila a Tessy, které jsou sestrami. Do dvorské zoo přišly z německé Zoo Neuwied. Ve výběhu safari budou se samcem lva berberského Bartem. Lev Napoleon, který je Bartovým bratem, se s novými lvicemi zatím nesnáší, a do safari proto bude chodit odděleně. Lvi berberští jsou v přírodě vyhynulým poddruhem a chovatelé věří, že by některá z nových samic mohla mít mládě. Ve lvím safari ještě budou k vidění tři samice lva afrického.

V africkém safari o rozloze asi 30 hektarů lidé projíždějí mezi stovkami volně žijících zvířat. Největší stáda z kopytníků tvoří antilopy, zebry, pakoně. Letní sezona v zoo s otevřenými areály safari potrvá do konce září. V klasické části zoo se nacházejí například pavilony slonů, šelem, ptáků, plazů či primátů.

Ke zvýšení cen vstupného Jiřičková uvedla, že zoo základní ceny vstupného držela na stejné úrovni od roku 2013 přesto, že ceny vstupů a dalších nákladů v minulých letech rostly. "V zoo také za tu dobu přibyly nové věci jako lví safari, africká vesnice, dětská hřiště, pavilon nosorožců či pavilon drilů," řekla. Úroveň cen letošní hlavní sezony již v zoo byla v roce 2011, kdy otevřela autosafari. Tehdy dospělý za návštěvu celé zoo zaplatil 290 korun místo předchozích 170 korun. Po následném poklesu návštěvnosti však zoo v letech 2012 a 2013 vstupné zlevnila.

Základní vstupné pro dospělého v hlavní sezoně letos bude 230 korun. Pokud bude chtít dospělý návštěvník vidět i části safari s volně žijícími zvířaty, připlatí si 50 korun za jízdu safaribusem místo loňských 30 korun. Děti a studenti budou mít jízdu safaribusem nadále zdarma. Safaribus nejezdí do lvího safari. Jedno místo v takzvaném afrika trucku, který jezdí do afrického i lvího safari, bude nově za 80 korun po minulých 60 korunách. Kdo bude chtít do safari vjet vlastním autem, zaplatí ze vjezd vozu 195 korun, tedy stejně jako v minulých letech.

Dvorská zoo se specializuje na africká zvířata, úspěšná je v chovu nosorožců, zeber a žiraf. Zoo je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Královéhradeckém kraji. Loni jí návštěvnost mírně klesla na 524 tisíc návštěvníků, o rok dříve jejími branami prošlo 538 tisíc lidí.