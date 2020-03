Zoo Dvůr získala na posílení chovu nosorožce z Francie

Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku získala z Francie na posílení chovu nosorožců bílých jižních tříletou samici. Postupně by se měla připojit ke třem samicím a jednomu samci bílých jižních nosorožců. Samice pochází ze zoo Beauval ve střední Francii a do Dvora Králové dorazila ve čtvrtek ráno. Řekla to mluvčí zoo Markéta Grúňová.

Samice Gaya cestu dlouhou 18 hodin zvládla bez potíží. Nyní si bude přivykat na nové prostředí a skupinu. Přesun samice z Francie, kde se narodila, do Dvora Králové doporučil koordinátor chovu nosorožců Evropské asociace zoologických zahrad (EAZA). "Počítáme s ní do možné reprodukce," uvedl zoolog Jiří Hrubý.

Podle chovatelů bude v následujících dnech velmi důležité, jak dvorská skupina samici Gayu přijme. "Nebude k nim vpuštěna rovnou, ale bude zpočátku vpuštěna do vedlejšího výběhu a podle reakcí celé skupiny postupně začleňována," řekla mluvčí.

Dvorská zoo patří k nejúspěšnějším chovatelům nosorožců na světě. Celkově se v zoo dosud narodilo přes 50 nosorožců a zoo je jediná na světě, která rozmnožila severní bílé nosorožce. Poslední dva severní bílí nosorožci na planetě pocházejí právě ze Dvora Králové a nyní žijí v keňské rezervaci Ol Pejeta.

Kvůli historickému zaměření dvorské zoo na severní bílé nosorožce a ohrožený východní poddruh černých nosorožců se ve Dvoře Králové zatím narodila pouze dvě mláďata nosorožce bílého jižního.

Dvorská zoo nyní chová 19 nosorožců, z nichž 14 je nosorožců černých východního poddruhu a pět je nosorožců severních bílých. Nosorožci černí jsou ohroženi vyhynutím, v přírodě jich žije posledních zhruba 900 jedinců. Nosorožců jižních bílých žije v Africe přibližně 20 tisíc kusů.

Základ chovu nosorožců ve Dvoře Králové byl položen téměř před 50 lety zvířaty, která z afrických expedic na přelomu 60. a 70. let minulého století přivezl tehdejší ředitel zoo Josef Vágner. První nosorožec se ve Dvoře Králové narodil v roce 1976.