Zoo Ostrava zve na speciální sloní program

Ostravská zoologická zahrada připravila na sobotu speciální program zaměřený na slony. Připraveno bude komentované krmení i další aktivity. Informovala o tom mluvčí zahrady Šárka Nováková.

"Pro děti i dospělé bude připraven speciální sloní program, při němž se lidé dozvědí řadu faktů a zajímavostí o slonech," uvedla. Program se zaměří nejen na slony chované v lidské péči, ale také na jedince žijící ve volné přírodě.

Akce se uskuteční od 10.00 do 16.00 u venkovního výběhu slonů, v případě nepříznivého počasí se přesune do výukového centra. Zájemci si budou moci vyrobit a odnést i malý suvenýr. "Chybět nebude ani dotykový stolek, u kterého se lidé například dozvědí, kolik má slon zubů a jak těžká je stehenní kost slona. O její hmotnosti se mohou malí i velcí siláci na místě sami přesvědčit," podotkla Nováková.

Ostravská zoo chová slony indické. V Ostravě byli od roku 1956 až do roku 1991, kdy byl jejich chov na 13 let přerušen. Znovu byl obnoven v roce 2004, když zahrada otevřela nový pavilon, jehož vybudování tehdy stálo asi 85 milionů korun. V zoo se postupně narodila čtyři mláďata.

Třikrát byla březí samice Vishesh. Své první mládě přivedla na svět v březnu 2011, šlo o první slůně narozené v Česku. Vishesh ale byla nezkušená a vůči samečkovi byla agresivní a nechtěla o něj pečovat. Sameček nakonec v květnu uhynul na celkovou sepsi a selhání oběhového systému. V únoru 2014 Vishesh porodila samičku, později pojmenovanou Sumitra. Mládě ale od narození i přes veškerou snahu ošetřovatelů nepilo mateřské mléko a pracovníci zoo od počátku upozorňovali na to, že není znám případ, kdy by se takové mládě dožilo dospělosti. Přestože samička dobře prospívala a Vishesh o ni pečovala, náhle uhynula ve věku necelých dvou let. Loni se jí narodil sameček Chandru. Dalším přeživším mládětem je samička Rashmi, kterou na svět v roce 2011 přivedla samice Johti.