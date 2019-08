Zoo Praha otevřela novou expozici psounů prériových

Zoologická zahrada v Praze-Troji otevřela novou expozici psounů prériových. Severoamerické hlodavce přestěhovala do horní části zahrady do výběhu velkého zhruba 150 metrů čtverečních, kde mají oproti předchozímu místu více slunce. Za stavbu zaplatila 1,5 milionu korun. Psouni jsou součástí pražské zoo podle archivních záznamů od počátku 60. let. V současné době je ve výběhu sedm samiček a stejný počet samců, řekl při dnešním otevření kurátor savců Pavel Brandl.

V rámci zoo se psouni stěhovali již několikrát. Na přelomu tisíciletí měli útočiště v jednom z cípů pavilonu bizonů. Podhrabali se ale do vedlejších výběhů. Současná expozice je vyzděná a dostat se mimo ni by se jim tak podle Brandla nemělo podařit. Příští rok na jaře by se psouni měli začít pářit a v létě by na svět mohla přijít první mláďata, doplnil Brandl.

Psouni jsou podle Brandla inženýry krajiny. Jejich norový systém zabraňuje vysychání půdy a poskytuje místo k životu dalším zvířatům, například plazům. Tito malí savci mají srovnatelnou úlohu pro krajinu jako bobři, uvedl Brandl.

Na místě předchozího výběhu psounů buduje zoo expozici australské fauny. Otevřena by mohla být příští rok. Hlavním lákadlem pro návštěvníky tu budou ďábli medvědovití neboli tasmánští čerti.

V Zoo Praha je pro návštěvníky připraveno více než 150 expozic. Loni do areálu zoologické zahrady zavítalo téměř půl druhého milionu lidí, což byl třetí nejlepší výsledek od jejího otevření v září 1931.