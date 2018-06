Zoo Zlín otevřela novou expozici Guayanas

Zlínská zoologická zahrada otevřela v amazonské části areálu expozice pojmenované Guayanas. Jde o expozice, které od loňského podzimu obnovovala. Jsou v nich nejen původní obyvatelé amazonské oblasti, například opice kotulové, čápi jihoameričtí a papoušci ara, ale také nové druhy, například mravenečníci čtyřprstí, tamaríni pestří nebo tukani bělolící. Proměna amazonské oblasti nekončí, zahrada letos zahájí přípravu nové expozice o rozloze asi 2500 metrů čtverečních, která ponese jméno Jaguar Trek, řekl ředitel zahrady Roman Horský.

Jaguáři se do zahrady vrátí po více než 25 letech. "V letošním roce připravíme projektovou část," uvedl ředitel. Od příštího roku začne vznikat nová expozice ve svahu pod tropickou halou. Otevřít by se mohla v roce 2020.

Zahrada v amazonské části areálu od podzimu obnovila vodní plochy, učinila tak také v nedalekém dětském koutku. Při čištění rybníků pracovníci odstranili přes 2300 metrů krychlových bláta a nánosů. Upravili i samotné expozice. "Rozhodli jsme se dopřát zvířatům daleko větší prostor a navíc rozšířit kolekci chovaných druhů. Kromě toho některé technické části expozic již pomalu dosluhovaly a bylo nutno je vyměnit. To platí například pro voliéru papoušků ara. Původní dřevěné sloupy jsme nahradili kovovými, voliéru jsme o třetinu zvětšili. Na první prohlídku největší voliéry v ČR pozveme návštěvníky na začátku července," uvedl ředitel.

Amazonská část zahrady se postupně zatraktivňuje. Někteří návštěvníci do ní nezavítají, svou prohlídku skončí v dětském koutku a zpět se vrací vláčkem. Některé odrazuje prudký kopec, který vede návštěvníky z amazonské části do horní části zahrady. Podle ředitele by se měla upravit také komunikace, aby nevedla přímo nahoru, ale různými zatáčkami. Vláček, který vozí návštěvníky, by mohl jezdit velkým okruhem po areálu.

Zahrada loni na podzim zahájila projekt Karibuni, který návštěvníky zavede do střední a západní Afriky. Dominantou oblasti bude chovatelské zařízení pro slony africké, kterým bude patřit téměř třetina z 21 hektarů. Nyní se staví první ze dvou výběhů pro slony. Zahrada teď očekává narození prvního mláděte slona afrického v Česku. "Nový výběh bude mít tři hektary, jeho součástí bude i velká vodní plocha. Stavební práce se již chýlí k závěru, v červenci bude nový výběh dokončen. Se stávajícím výběhem slonů jej propojí nově zhotovený koridor," uvedl ředitel. V příštím roce naváže na výběh výstavba další části chovného zařízení.