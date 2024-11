Baseballisté zakončili asijské turné porážkou, Japoncům podlehli 0:9

Čeští baseballisté zakončili asijské turné porážkou. V závěrečném přípravném utkání s favorizovaným Japonskem dnes prohráli v Nagoji 0:9, šest bodů získal soupeř v osmé směně. Světovým jedničkám a vítězům loňského turnaje World Baseball Classic podlehli čeští reprezentanti i podruhé. V sobotu s nimi prohráli 1:7.

Dvojzápasem s Japonskem vyvrcholila pro české hráče šňůra čtyř přípravných zápasů v Asii. Minulý týden odehráli dva duely na Tchaj-wanu, kde nejprve remizovali 2:2 a poté prohráli 3:10. Také Japonci měli duely s týmem trenéra Pavla Chadima jako přípravu na turnaj Premier 12 pro dvanáctku nejlepších zemí pořadí světové federace WBC.

"S těmito velkými týmy musíte hrát bez chyby. Tak jak jsme hráli na Tchaj-wanu. Nezapomeňme ale, že je konec listopadu. Kluci obvykle končí koncem září a já jsem na ně hrdý. Jsem nadšený. Vůbec to neberu tragicky. Věřím, že z těchto zápasů budeme těžit v budoucnu," řekl v tiskové zprávě manažer Pavel Chadim.

Japonci se prosadili hned v úvodní směně. Při nadhozu Ondřeje Satorii odpálil dvoubodový homerun Šota Morišita. Ve třetím inningu přišel na nadhazovačský kopec osmnáctiletý Michael Senay a podařilo se mu v dalších čtyřech směnách útok soupeře eliminovat.

V sedmé směně Senaye vystřídal Lukáš Ercoli a Japonci přidali třetí bod. Po dvou krádežích se dostal na třetí metu Rjota Isobata a po odpalu Sosukeho Gendy navýšil vedení domácích.

Japonci definitivně rozhodli v osmé směně. Po odpalu Rjosukeho Tacumiho doběhl Keita Sano a Česku nepomohlo ani střídání několika nadhazovačů. Favorité potrestali další chyby Chadimova týmu a přidali ještě pět bodů. Jejich útok zastavil na nadhozu až Tomáš Duffek.

"Sice dali v první směně dva body, ale měli jsme spoustu inningů, kdy jsme naplnili mety a měli skórovací pozice a šanci dát bod. Kdybychom ho dali, tak nás to trochu vrátí do zápasu. Pak přišla smrtící směna, která dojem ze zápasu trochu snížila. Japonci se chytí i sebemenší chybičky a pak se ten rozjetý vlak těžko zastavuje," uvedl vnější polař Arnošt Dubový.

Češi v závěru usilovali o čestný úspěch a obsadili druhou a třetí metu, Japonci se ale ubránili. Stejně tak si vedli i v závěrečné směně, kdy eliminovali při posledním útoku doběh Matouše Bubeníka.

"(Japonci) ukázali, že jsou nejlepší na světě i bez hvězd, které měli na World Baseball Classic. Pro nás je to obrovská čest a zkušenost do příštího roku. Ukázalo nám to realitu, na čem potřebujeme zapracovat a doufejme, že příště v Tokyo Dome budeme více konkurenceschopní," řekl Dubový.