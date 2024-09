Basketbalisté Nymburka zdolali Trepču 84:78 a zahrají si finále kvalifikace o LM

Basketbalisté Nymburka porazili v semifinále kvalifikace Ligy mistrů kosovský tým Trepča 84:78 a zahrají si v neděli o postup do hlavní části. Nejlepším střelcem českého mistra byl s 15 body Christian Bishop, jeho spoluhráč Tylan Birts přidal 14 bodů. Soupeři nepomohlo ani 28 bodů Samuela Huntera. O jediné postupové místo se Nymburk utká s estonským celkem Kalev/Cramo, který porazil slovenský tým Levice 84:76.

"Věděli jsme, že vstoupit do sezony zápasem, ve kterém jde o hodně, není nikdy snadné. Bylo to vidět. Ale vydrželi jsme hrát náš basketbal a na konci se to vyplatilo," řekl nymburský trenér Francesco Tabellini v tiskové zprávě. "Soupeř má dobrý tým a talentované hráče. Připravovali jsme se, že to bude těžké a hlavní bude jakkoliv vyhrát. A to se povedlo," doplnil.

Devatenáctinásobní čeští šampioni usilují o osmou účast v hlavní soutěži Ligy mistrů. Kvalifikaci ale hrají poprvé, neboť jim současný národní koeficient nezajistil přímý postup. Pokud v neděli uspějí, budou hrát v základní skupině D s německým celkem Rasta Vechta, řeckým Promitheasem Patras a Galatasarayem Istanbul. V případě porážky by se přesunuli do nižšího Evropského poháru FIBA, kde by byli ve skupině F s bulharským týmem Rilski, Le Portel a vítězem duelu Fehérvár - Prievidza.

"Je to úleva a radost, že jsme vstup do sezony zvládli. Zápas to byl vyrovnaný a těžký. Všichni ale víme, že tento výsledek zatím nic neznamená, dokud to nepotvrdíme v neděli postupem," uvedl František Rylich, autor devíti bodů.

Středočeši měli dobrý úvod a dostali se do vedení 11:4. Hráči kosovského mistra ale v závěru první čtvrtiny snížili na rozdíl tří bodů. Také ve druhé desetiminutovce se Nymburk snažil odskočit soupeři, ten ale stáhl do poločasové přestávky manko na pět bodů. Tabelliniho celek se vzdálil ve skóre až po přestávce. Od stavu 43:37 dal sedm bodů za sebou a jeho náskok narostl na 13 bodů. Trepču ale vrátili do hry Hunter s Malikem Johnsonem.

"Věděli jsme, že to bude kvalitní soupeř, i když ho lidi moc neznají. A také to ukázali. Bylo tam pár hráčů, kteří si kdykoli vzali střelu a neřešili, jestli dají, nebo ne. Zvláště Hunter nám dal pár těžkých trojek a to je drželo v zápase," doplnil Rylich.

Přestože Nymburk na začátku poslední čtvrtiny získal patnáctibodové vedení 69:54, Trepča se v závěru dotáhla ještě na rozdíl čtyř bodů. Koncovku si ale český mistr pohlídal a vítězství pečetil po dvou trestných hodech 15 sekund před koncem Jaromír Bohačík.

"Mohli jsme se opřít o týmový výkon. Každý v průběhu přinesl něco. Jarda Bohačík dal na konci důležité trestné hody, když to tým potřeboval. A Fanda Rylich dal důležité trojky, které nám daly klid do koncovky," doplnil Tabellini.

Estonský celek Kalev/Cramo táhl proti Levicím finský rozehrávač Severi Kaukiainen, který nasbíral 24 bodů.