Basketbalistky Žabin chtějí medaile ve čtyřech soutěžích v sezoně

Celkem na čtyřech soutěžních frontách se v nadcházející basketbalové sezoně představí brněnské Žabiny. Vedle domácí ligy ŽBL a Českého poháru si vicemistrovský celek zahraje Středoevropskou ligu (CEWL) a ženskou basketbalovou ligu EWBL. A ve všech těchto soutěžích by Brňanky rády vybojovaly medailové umístění.

Trenér Viktor Pruša si uvědomuje, že splnit takto stanovený cíl nebude jednoduché. "Minulá sezona byla nejúspěšnější v novodobé historii klubu. Splnili jsme cíle, o kterých jsme nahlas nemluvili a možná v ně ani nedoufali," uvedl kouč. Žabiny vedle finálové účasti v ŽBL získaly bronz v CEWL a byly čtvrté v EWBL. "Nyní chceme tento vysoký standard udržet," řekl Pruša na dnešní tiskové konferenci.

Během léta doznal kádr řady změn a doplnily jej čtyři nové hráčky. Američanka Janee Thompsonová v minulé sezoně hrála v Piešťanech, na první evropské štaci je její krajanka Kym Roysterová, podkošovou sestavu doplňuje Anežka Kopecká z Havířova a na křídle Michaela Vondráčková z pražské Slavie. Po zranění achilovky se vrací reprezentantka Petra Záplatová.

Podle trenéra je nově sestavený tým vhodnou kompozicí všech věkových kategorií. "Naším záměrem je generovat hráčky pro reprezentaci všech věkových kategorií a stavím jej nad všechny výsledkové cíle," řekl Pruša.

Jeho tým začne sezonu v ostrém tempu. Po dvou zápasech ŽBL uspořádají Žabiny turnaj EWBL, na který do Brna přijedou hráčky Piešťan, Dynama Moskva a Niky Syktyvkar. "Je to těžká skupina, ale chceme postoupit do vyřazovacích bojů," uvedl Pruša.