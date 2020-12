Blatný chce režim pro sport upravit až po dalším zlepšení situace

Ministr zdravotnictví Jan Blatný bude jednat s Národní sportovní agenturou (NSA) a zástupci jednotlivých sportů, ale z nařízených opatření pro amatérský sport včetně nošení roušek při samotné aktivitě ustupovat nehodlá. Případné zmírnění režimu připustil až v situaci, kdy se ještě zlepší epidemiologická situace. Novinářům dnes ve Sněmovně ale neupřesnil, co by muselo nastat ani kdy by se tak mohlo stát.

Amatérský sport dostane zelenou od čtvrtka, kdy se otevřou i vnitřní sportoviště. Pro tréninky ale bude platit omezení na maximálně deset osob uvnitř a především povinnost nosit roušku. Toto rozhodnutí je od neděle terčem kritiky ze všech stran, ale Blatný stále trvá na svém.

"Teď bych opravdu nějakou zásadní změnu dělat nechtěl, protože je to postavené na jakési předvídatelné strategii. Aspoň v současné době bych opravdu rád upřednostnil sportování venku před sportováním uvnitř. I s tím, že ty restrikce znepříjemňují sportování uvnitř, to nijak nezapírám," řekl.

Nedělní rozhodnutí o rouškách, které v pondělí potvrdila vláda, nikdo nepředpokládal. Zaskočena byla i NSA, která se zástupci ministerstva zdravotnictví včetně hlavní hygieničky Jarmily Rážové vyjednávala režim pro sport. S rouškami při aktivitě se nepočítalo.

Další schůzka je naplánovaná na čtvrtek, ale dnešní ministrovo vyjádření nedává příliš naděje na rychlou změnu. "Plánujeme jednání se sportovní agenturou, se zástupci jednotlivých sportů, abychom toto všechno nějakým způsobem probrali a pouvažovali nad tím, jak to bude řešeno do budoucna. Budeme spolu s jednotlivými sportovními svazy hledat cestu, jak ta opatření upravovat, jakmile to epidemiologická situace dovolí," řekl Blatný bez dalšího upřesnění.

Změny si neumí představit také proto, že už ze současného uvolnění po přechodu na třetí stupeň má určité obavy. Chce si od zástupců sportu poslechnout, jaká jiná opatření mimo roušek mohou nabídnout.

Připomněl také, že není vhodné míchání dětských kolektivů, proto se také ve školách nesmějí míchat třídy. "Teď si vezměte, co se stane, když budu držet celý den děti ve škole v homogenní skupině a oni se pak odpoledne z deseti škol sejdou na nějakém dejme tomu baseballovém zápase. To je takový protimluv, že to si v současné době dovolit nemůžeme," vykládal ministr.

Stýkání dětí bez ohledu na školy a třídy ale od čtvrtka povolené bude. Venku se mohou sportovní i jiné aktivity odehrávat až v padesátičlenných skupinách. Řada sportovních klubů plánuje zatím trénovat venku, i když se věnují primárně halovému sportu, a oddíly většinou navštěvují děti z různých tříd i škol.