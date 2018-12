Češi na olympiádě: Dvakrát zlatá Ledecká a pět medailí k tomu

Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu přinesly letos v únoru pro Českou republiku hned sedminásobnou medailovou radost. Nejvýrazněji přispěla do společné medailové sbírky "obojživelníce" a čerstvá sportovkyně roku Ester Ledecká, která získala dvě olympijská zlata v unikátní kombinaci snowboardingu a sjezdového lyžování. Její vítězství v super-G bylo jedním z největších překvapení historie zimních sportů, další české medaile už ale získávaly osvědčené a známé firmy.

Obrovskou raritou bylo už to, že se Ledecká rozhodla startovat ve dvou odlišných disciplínách na jedněch zimních hrách. Lyže si nejprve vyzkoušela v obřím slalomu a solidním 23. místem udělala radost českým fanouškům doma u televizorů. Že by ale někdo ladil přímý přenos následného super-G v předtuše, že jsou medailové šance? Takových lidí bychom spočítali na prstech jedné ruky.

Nicméně stalo se. V cíli Ledecká dlouho nevěřila vlastním očím ani uším, ze všech stran se na ní ale hrnulo, že je nejrychlejší. O jedinou setinu sekundy překonala do té doby vedoucí obhájkyni zlata Annu Veithovou z Rakouska. S Češkou nepočítaly už ani přenosové štáby, které po odjetí všech favoritek ukončily vysílání v domnění, že jsou medailistky jasné.

Sama Ledecká si myslela, že rozhodčí ještě její čas posunou a pořadí změní. "Je to sen? Film? To mi vy řekněte, co to je! Taky si celou dobu říkám: Co to sakra je?" říkala po závodě novinářům a s nadšením v hlase dodala: "Je to úžasný!"

Snowboarding

Na šokující zlato ze super-G navázala Ledecká předpokládaným triumfem ve své parádní disciplíně na prkně. Vždyť v obřím slalomu na snowboardu vyhrála do té doby pět ze šesti závodů sezony Světového poháru a ovládla i kvalifikaci na hlavní závod. Ve finále paralelního obřího slalomu nakonec porazila o 46 setin sekundy Němku Selinu Jörgovou.

Druhou medaili přivezla na svém snowboardu Eva Samková. Obhájkyně prvenství ze Soči obsadila ve snowboardcrossu v napínavém finále bronzovou příčku. Z medaile byla nadšená.

"Úplná bomba! Je to taková zlatá. Druhá medaile na druhé olympiádě. Je to teď mnohem větší satisfakce, protože v Soči byly ty holky samozřejmě dobrý, ale teď je to úplně jinde. Je nás tam deset, co jezdí skvěle. Jsem strašně ráda, že to takhle vyšlo. Hrozně mě to bavilo," vyprávěla po závodě.

Rychlobruslení

Také dva další cenné kovy měly na svědomí ženy. Tradiční sběratelka úspěchů a medailová jistota Martina Sáblíková bojovala v průběhu sezony se zdravotními komplikacemi, a tak nebylo jasné, jak bude stačit fyzicky nejlepším soupeřkám na svých oblíbených vytrvalostních tratích.

Na tříkilometrové trati z toho ještě byla hořká brambora, na pěti kilometrech už ale zacinkalo stříbro. "Vím, že spousta lidí si říká, že to není zlatý hattrick, že mi přáli zlato a abych vyhrála, ale potom, co jsem všechno absolvovala, kdy jsem v listopadu nemohla ujet tři kola... Pro mě má stříbro chuť zlata a ať si kdo chce říká, co chce," řekla Sáblíková po závodě novinářům.

Bronz vybojovala na rychlobruslařském oválu sprinterka Karolína Erbanová na pětisetmetrové trati. Už na dvojnásobné distanci naznačila sedmým místem dobrou formu a podobně jako Sáblíkové jí vyšel útok na cenný kov druhým pokusem.

"Tímto závodem jsem udělala strašný krok, technicky i časem. Jela jsem hodně blízko k mému potenciálu, o němž vím, že ho na sprintech mám," hodnotila Erbanová i s výhledem do budoucna. O necelý půlrok později se ale pětadvacetiletá rychlobruslařka rozhodla ukončit kariéru.

Biatlon

I bez největší hvězdy Gabriely Koukalové česká výprava tradičně na biatlonisty hodně spoléhala. A ti se prosadili už v úvodních sprintech.

Mezi ženami doběhla na třetím místě Veronika Vítková, pro kterou to byla první individuální medaile z velké světové akce. Zároveň otevřela český medailový účet v Pchjongčchangu. V nezvykle pozdní večerní hodině se skvěle vyrovnala s velkým mrazem a větrem na trati. "Chvílemi tam byly úplné větrné mlýny, co nás zastavovaly, na střelnici se to taky točilo. Naštěstí jsem dokázala vleže zareagovat na vítr, tam mi to popadalo," řekla v cíli.

Jediný mužský český medailový zápis pak zaznamenal její kolega Michal Krčmář, který si doběhl pro stříbro rovněž ve sprintu. Po doběhnutí neskrýval slzy dojetí a nezapomněl na svůj tým. "Já nevím, jestli jsem víc šťastný za sebe, nebo za nás všechny. Já za tím vidím práci tolika lidí a to mě na tom hřeje nejvíc. Tohle je náš výsledek," vyzdvihl.

Čeští sportovci dohromady v Pchjongčchangu získali sedm medailí - dvakrát zlato, dvakrát stříbro a třikrát bronz. Z hlediska počtu cenných kovů to byly druhé nejúspěšnější zimní hry po klání v Soči před čtyřmi lety.