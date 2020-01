Český útočník vyslal nejtvrdší střelu na světě

Český hokejový útočník Martin Frk vytvořil na Utkání hvězd AHL v Ontariu světový rekord v soutěži o nejtvrdší střelu. Svůj pokus vyslal rychlostí 175,7 kilometru v hodině a překonal i výkon slovenského obránce Zdena Cháry, který na Utkání hvězd NHL v roce 2012 v Ottawě stanovil maximum výkonem 175,1 km/h.

"Pořád nemůžu uvěřit, že jsem ho porazil. Je to pro mě skvělý moment. Třeba budu mít někdy možnost si o tom s ním promluvit," řekl Frk na klubovém webu Ontaria.

Dosavadní rekord v AHL držel kanadský obránce Colin Miller, který v roce 2015 v exhibici v Utice vystřelil jako zástupce Manchesteru rychlostí 169,8 km/h.

Frk vyslal první ze svých pokusů rychlostí 167,4 km/h a i tímto pokusem by soutěž vyhrál, přestože mu rána dobře nesedla. "Vystřelil jsem to moc nahoru. Bál jsem se, abych trefil puk nebo nezlomil hokejku. Ale rychlost byla dobrá a říkal jsem si, že to ještě zlepším," podotkl Frk.

"Snažil jsem se to pak trefit doprostřed a letělo to perfektně. Byl to krásný moment, navíc ještě tady před fanoušky Ontaria," doplnil Frk, který na přelomu prosince a ledna sehrál v NHL čtyři zápasy za Los Angeles a vstřelil v nich tři branky, ale před třemi týdny se vrátil na farmu.

Šestadvacetiletý Frk se Utkání hvězd AHL účastní premiérové. Zástupce pořádajícího Ontaria, farmy Los Angeles, reprezentuje výběr Pacifické divize a přispěl k vítězství Západní konference v dovednostních soutěžích nad Východem 18:15.

Druhý český zástupce při Utkání hvězd AHL Vítek Vaněček z Hershey se podělil o cenu pro nejlepšího brankáře s Connorem Ingramem z Milwaukee Admirals a Alexem Nedeljkovicem z Charlotte. Všichni předvedli 14 úspěšných zákroků ve dvou soutěžích, kdy čelili střelám z pozice mezi kruhy a potom v samostatných nájezdech.

Frk loni 1. července uzavřel jako nechráněný volný hráč s Los Angeles dvoucestný kontrakt, který mu zaručuje příjem 700 tisíc dolarů v případě působení v prvním týmu v NHL a poloviční plat při pobytu na farmě.

S 30 body a 20 góly z 33 zápasů je Frk suverénně nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem Ontaria. V NHL má bývalý hráč Caroliny a Detroitu na kontě 104 utkání a 34 bodů (15+19). Detroit si jej vybral v roce 2012 ve druhém kole draftu na 49. pozici.