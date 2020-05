Chomutov se přes finanční potíže přihlásí do první ligy

Hokejový klub Piráti Chomutov se přes aktuální finanční problémy přihlásí do první ligy. Bude to podle vedení severočeského celku první krok k tomu, aby semifinalista extraligy z roku 2017 v druhé nejvyšší soutěži nadále působil. K udělení licence totiž musí vyřešit dluhy. Stejně tak podají Piráti přihlášku i do všech mládežnických soutěží, které hráli v uplynulém ročníku.

"Je potřeba připravit sportovní stránku a mít vyřešené ekonomické věci napojené na licenci. V tomto směru máme některé věci předjednané, teď je musíme dotáhnout," uvedl na klubovém webu předseda zapsaného spolku Piráti Chomutov Adam Zwettler.

Chomutov, který loni sestoupil po čtyřech letech z extraligy, je v insolvenci a k získání licence musí do konce července vyřešit dluhy vůči hráčům a hokejovým subjektům.

Po dlouholetých majitelích, rodině Veverkových, klub loni převzala skupina sedmi podnikatelů, která se nadále potýkala s dluhy akciové společnosti Piráti Chomutov z minulosti. Týmu se v druhé nejvyšší soutěži dařilo, v dlouhodobé části obsadil čtvrté místo a měl jisté čtvrtfinále play off. To ale bylo po vypuknutí pandemie koronaviru zrušeno a kvůli ekonomickým problémům klub před měsícem propustil všechny hráče starší 22 let.