Egypt má zájem o olympijské hry v roce 2036, byly by první v Africe

Egypt má zájem o letní olympijské hry v roce 2036. Tamní ministr sportu Ašraf Sobhi o tom informoval Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Pokud by byl Egypt vybrán jako vhodný uchazeč, konal by se největší sportovní svátek poprvé v Africe. Ta je posledním trvale obydleným kontinentem, kde ještě OH nebyly.

Pro olympijské hry by Egypťané mohli využít nový komplex za miliony dolarů, který se plánuje v novém egyptském administrativním hlavním městě. Projekt v oblasti 45 kilometrů od Káhiry počítá se stadionem pro 90 000 diváků, tenisovými kurty, padesátimetrovým bazénem a halou. Před podáním kompletní žádosti o přidělení OH 2036 se egyptští představitelé budou muset zamyslet také nad technickými, logistickými a finančními nároky.

Olympijské hry za čtrnáct let budou druhé letní, které MOV přidělí na základě přímého vyjednávání s vybraným uchazečem. Poprvé od tradiční volby za účasti několika kandidátů vedení světového olympismu ustoupilo pro rok 2032, který loni obsadilo Brisbane. Současný předseda MOV Thomas Bach v minulosti pořádání letních olympijských her v Africe podporoval. "Když jsem začínal své funkční období (v roce 2013), tak jsem snil o tom, že za mé vlády bude Afrika hostit olympijské hry, ale to už bohužel nebude možné. Doufám, že do roku 2036 nebo 2040, kdy už nebudu ve funkci, nějaká africká země začne jednat s MOV o pořádání olympijských her," řekl loni v listopadu na konferenci pro mladé novináře.

Posledním africkým zájemcem o letní olympijské hry bylo Kapské Město, které chtělo olympiádu v roce 2004. O sedm let dříve skončilo ve volbě pořadatele třetí za vítěznými Aténami a Římem. O Jihoafrické republice se hovořilo také v souvislosti s pořádáním OH 2024 nebo 2028, ale oficiální kandidaturu žádné tamní město nepodalo. Do Afriky by měly za čtyři roky zavítat olympijské hry mládeže, které jsou naplánované do senegalské metropole Dakaru.

Zájem o pořádání olympijských her v roce 2036 vedle Egypta projevily také Indie, Rusko, Španělsko, Turecko nebo Ukrajina.