Evropské šampionáty se spojily. Pomůže to vyšší sledovanosti?

Zajistit si větší sledovanost, zejména televizní, si bude v příštích dnech přát hned sedm evropských šampionátů, které se uskuteční pod společnou hlavičkou v Glasgow a Berlíně. Do prvního ročníku projektu, který by se měl opakovat každé čtyři roky, se zapojily atletika, cyklistika, plavání, gymnastika, veslování, triatlon a golf. Šest z nich bude o sady medailí bojovat ve Skotsku, atleti v Německu.

"S myšlenkou na tento projekt přišli už asi před šesti lety marketingoví experti z Eurovize. Jsou to lidé, kteří stáli u zrodu (fotbalové) Champions League," řekl předseda Českého veslařského svazu Dušan Macháček ČTK. "Nechtěli dělat megalomanskou akci jako olympijské hry, ale jen zkoordinovat termínově a místopisně evropské šampionáty, které federace stejně pořádají. A spojit to virtuálně, přes televizi. Dát tomu stejnou image," doplnil.

Podle německé agentury DPA se projekt inspiroval i u zimních sportů v čele s biatlonem a chce konkurovat fotbalu, který televiznímu trhu dominuje. Jednotlivé federace věří, že společně budou silnější.

Evropská vysílací unie očekává, že odvysílá celkem 2800 hodin přenosů ve 43 zemích a mistrovství budou mít dosah až na 1,3 miliardy diváků u televizních obrazovek. V Česku bude možné závody sledovat od 2. do 12. srpna zejména na Eurosportu, Česká televize se bude věnovat tradičně hlavně atletice.

Projekt evropských šampionátů částečně konkuruje Evropským hrám, které se poprvé konaly v roce 2015 v Baku a za rok se uskuteční v Minsku. Evropské hry ale organizuje Evropský olympijský výbor a jeho součástí bude patnáct sportů, v deseti z nich by se poté mělo bojovat o kvalifikaci na olympiádu v Tokiu 2020.

"Projekt evropských šampionátů je akce, která jde mimo nás. Osobně si myslím, že je víceméně zbytečná, když jsou tady Evropské hry. Proč dělat další akci, neřkuli když ani není na jednom místě. Trošku mi to nedává smysl, ale to je záležitost jednotlivých federací," řekl sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor ČTK.

Naopak projekt Evropských her ČOV podporuje. "Je to trošku jiný level. V jednu chvíli to vypadalo trošku hůře, protože se plánovalo, že budou v Holandsku. V několika městech a nepropojené. To by moc smysl nedávalo a bylo by to na způsob evropských šampionátů, které také moc propojené nebudou. Příští rok budou ale v Minsku a tam mi to dává smysl. Máme Asijské hry, Panamerické hry a proč bychom neměli Evropské hry?" podotkl Doktor.

Macháček ale poukázal na fakt, že smysl spojených evropských šampionátů je jiný. "Tento projekt vznikl z jiného podhoubí, na komerční bázi. Je založený na televizních právech," podotkl. Součástí obou akcí jsou momentálně atletika, cyklistika a sportovní gymnastika. Například v případě atletiky se však v Baku konala třetí liga ME družstev, za rok v Minsku bude mít premiéru soutěž smíšených družstev.