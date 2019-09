Agenti fotbalistů ostrouhají, FIFA bojuje za nižší odměny.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) chce hráčským agentům omezit výši odměn. Panel složený ze zástupců FIFA, klubů, ligových soutěží a hráčských unií se podle agentury AP shodl na tom, že agenti by měli dostat maximálně desetiprocentní podíl z celkové prodejní částky, pokud budou vyjednávat za prodávající stranu.

Juventus Turín v roce 2016 prodal Paula Pogbu Manchesteru United za 105 milionů eur (zhruba 2,7 miliardy korun). Agent francouzského záložníka Mino Raiola si díky italskému celku údajně přišel na 27 milionů eur (skoro 700 milionů korun), tedy téměř 26 procent z přestupní částky. Další miliony eur přistály Raiolovi na účet od Pogby a United.

Podle nových pravidel by agenti měli nárok na maximálně tři procenta z platu svých klientů nebo na šest procent v případě, že budou jednat v zájmu kupujícího klubu. Agentům by měli mít zakázáno zastupovat při transferu obě strany, tedy jak prodávající, tak kupující. Navíc budou muset mít od FIFA povinnou licenci, která v případě porušení pravidel umožní rychlejší a přísnější trest.

V případě porušení pravidel by pro agenty následovaly různé druhy postihů včetně suspendace nebo zákazu sjednávání přestupů. Očekává se, že agenti se proti změně pravidel budou bránit u soudu. FIFA by měla návrhy schválit příští měsíc v Číně a v platnost by nová pravidla mohla vstoupit od roku 2021.

FIFA chce zároveň počínaje sezonou 2021/2022 omezit počet hostování. Na hostování by mohlo přijít a zároveň odejít po osmi hráčích. Limit by se netýkal hráčů do 21 let. Poté by se počet hostujících hráčů oběma směry měl snížit na sedm a od ročníku 2023/2024 na šest.