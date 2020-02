Bláznivý sudí: o "jeslích", slavení gólu i kuřecí farmě

Zkušený rozhodčí Premier League Mike Dean se otevřel v rozhovoru s Peterem Crouchem a hovořil o zajímavých aspektech řízení zápasu i o zážitcích mimo zelený pažit. Uznává, že ve způsobu, jakým řídí zápasy, existuje "dotek arogance". Vysvětluje to tím, že jeho "showmanský" styl je pouze odrazem toho, jak si hru užívá. Například když přímo při řízení zápasu slavil gól.

Dean se v posledních letech stal jedním z nejuznávanějších rozhodčích. Jednapadesátiletý sudí proslul svými neortodoxními akcemi během zápasu, včetně toho, jak se vyhýbá míči během hry nebo dokonce "slaví" góly.

Věhlasný moment nastal v roce 2015 v utkání Tottenhamu proti Aston Ville. Když Mousa Dembele skóroval za Spurs, Dean se s rukama nahoře rozběhl kolem středového kruhu, což značně připomínalo oslavu gólu. Když byl v pořadu tázán, jakou největší bláznivost během zápasu udělal, potvrdil právě tento okamžik.

"Pravděpodobně ta hloupost v utkání mezi Aston Villou a Tottenhamem asi před čtyřmi lety," potvrdil Crouchovi. "Když padl gól, tak jsem to udělal. Běžel s rukama nad hlavou na středový kruh, dělal skopičiny a neuvědomil si to, dokud to nebylo ukázáno na obrazovce a oficiálně řečeno: Podívej se na televizi. Pomyslel jsem si, do pr....! To byla určitě ta nejvíc bizarní věc, jakou jsem udělal," připustil Dean.

"Nejsem arogantní, je to jen dotek arogance. Je to také hodně o sebevědomí, věřím ve své schopnosti," svěřil se sudí, kterému sebedůvěra nechybí. "Jsem showman. Pokud se míč kutálí mým směrem, nechám ho prolétnout mezi nohama. Miluji svou práci a způsob, jakým ji dělám. Baví mě a je to vidět," svěřil se muž, který před svou kariérou sudího pracoval v továrně na kuřata.

Jak moc miluje fotbal je vidět ve slavném videu, kdy divoce jásá v davu fanoušků milovaného klubu Tranmere Rovers. "Ano, jsem vášnivý fanoušek. Nemůžu sedět doma, když můj milovaný klub hraje. Chci být na ochozech mezi příznivci. A moje dcera? Ta je ještě horší," uzavřel Dean kapitolu na téma fotbal.