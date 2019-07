Český mladík okusil Liverpool. Kloop mu řekl, ať si to užije.

Sedmnáctiletý fotbalový brankář Vítězslav Jaroš se po Milanu Barošovi, Patriku Bergerovi a Vladimíru Šmicerovi stal čtvrtým Čechem, který si zahrál za první tým Liverpoolu. Jaroš ve čtvrtek nastoupil do druhého poločasu přípravného duelu proti Tranmere, které "Reds" porazili 6:0. Trenér Jürgen Klopp mu řekl, ať si utkání vychutná.

"Je to skvělý zážitek. Jsem moc rád, že jsem dostal šanci se ukázat a mohl jsem nastoupit za jeden z nejlepších týmů. Před zápasem mi (trenér Klopp) jen řekl, ať si to hlavně užiju. To jsem zkusil splnit," uvedl Jaroš v rozhovoru pro zastupující agenturu Sport Invest.

"Bylo to jiné tím, že to sledovalo více lidí a byl na mě větší tlak, protože jsme se snažil ukázat před jinými trenéry, než kteří mě znají více. Byl jsem proto o něco více nervózní než běžně. Ale určitě mi pomohlo, že s prvním týmem trénuji, takže kluky znám. Když jsem se dostal na hřiště, tak nervozita zmizela," řekl mládežnický reprezentant, který do Liverpoolu zamířil před dvěma lety ze Slavie.

Ve druhém poločase čelil dvěma střelám. "To byly spíše takové slabší střely, které bych měl chytat. Nic složitého. Trenéři říkali, že to bylo dobré. Ale nijak jsme to zatím nerozebírali, to ještě asi ještě přijde. Já sám jsem ale s výkonem spokojený," zhodnotil Jaroš.

Start za vítěze Ligy mistrů nepřeceňoval. "Ono je to upřímně především proto, že se tady jeden brankář zranil a jednička Alisson má ještě volno po triumfu na Copa America. Proto jsem dostal šanci. Nebylo to tak, že by si tu trenéři řekli, tenhle Jaroš je fakt dobrej, tak ho tam dáme. Tím, že je to první příprava, bylo nás tam více kluků z akademie," prohlásil rodák z Příbrami.

Vychutnal si i atmosféru na téměř zaplněném stadionu třetiligového nováčka, na němž se sešlo kolem 16 tisíc diváků. "Atmosféra byla skvělá. Já pak chytal druhou půli, kdy jsme měli v zádech tu největší tribunu, kde bylo nejvíce našich fanoušků. To bylo skvělé," těšilo Jaroše.

"I přes výsledek 6:0 vůbec nešlo o špatného soupeře. Ale s kvalitou našeho týmu bych si určitě troufl i na silnějšího soupeře. Teď jsme měli hodně kombinovaný tým, ale spolu s námi mladšími hráli Matip, Fabinho, Origi a to nám hodně pomohlo. Oni vědí, kdy zrychlit nebo zpomalit hru, uklidní to. Vedli nás a pomohli nám," řekl Jaroš.

O jeho dalších krocích se teprve rozhodne. "Brzy by se měl vrátit Alisson a uvidíme, jak to pak celkově bude. Ale samozřejmě byl bych rád za další šanci. Neznám detailně nejbližší program, dle prvních zpráv bych ještě měl zůstat s áčkem. Uvidím, jestli s nimi odcestuji příští týden na soustředění do USA," uvedl Jaroš.