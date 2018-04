Čeští lékaři hostí MS a obhajují titul. Zavazující, přiznává Teplan

Čeští fotbalisté - mistři světa. A dokonce několikanásobní, navíc obhajují titul. Zdánlivá utopie, zbožné přání, literární fikce. A přece je to pravda. Čeští lékaři jsou trojnásobní světoví šampioni a touží po dalším triumfu, tentokrát na domácí půdě. Ve dnech 30. 6. - 7. 7. budou hostit v Praze kolegy z různých světadílů na dalším měření sil. Česko je pořadatelem mistrovství světa lékařů, během něhož proběhne i kongres na téma sportovní medicína.



Dlouholetou oporou českého výběru je levý obránce MUDr. Vladimír Teplan, chirurg z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, který se podílí i na organizaci kongresu.



Světový šampionát jste vyhráli už třikrát za sebou. Zvládnete roli favorita a obhájíte na domácí půdě titul?



Bude to hodně těžké. Slastné pocity vítěze už dobře známe, ale teď se k tomu přidává i odpovědnost, aby mistrovství u nás proběhlo bez potíží a ke spokojenosti všech účastníků. Hodně jich přijede ze zahraničí, to je pro nás závazek, aby bylo dobře reprezentativní pro náš tým, Prahu i celou zemi. Uspět pochopitelně chceme i na sportovní poli.



Říká se, že obhájit je těžší, než trůn dobýt. Platí to i v případě fotbalu lékařů?



Platí to určitě. Ale před tím, než jsme mistrovství třikrát vyhráli, tak jsme dvakrát skončili druzí, a nejtěžší bylo pro nás po dvou druhých místech turnaj vyhrát. Dvě povedené obhajoby byly i souhra příznivých okolností a také to, že tým zůstal pohromadě a vyladil se. Známe se, máme systém, který funguje. Vede nás rovněž výborný trenér, na lavičce profesora Adamce vystřídal dr. Richter, jenž za nás zpočátku hrál a pak převzal trenérství. A pokračuje ještě úspěšněji.



Porazit mistra je vždy zvýšená motivace. Nebojíte se, že po vás soupeři půjdou se zvýšeným důrazem?



To už jsme poznali, není to nic nového. Neříkáme, že ostatním vysloveně vadíme, ale další triumf už nám nikdo moc nepřeje.



Domácí půda bude pro vás výhoda, nebo naopak zátěž?



Bude to asi víc svazující. Jsou odezvy od příbuzných, kolegů z práce i zaměstnanců z nemocnic, že se chystají nás podpořit. Bude to závazek.



Dá se říci, že hattrick triumfů v řadě pomohl, aby se Česko stalo pořadatelem šampionátu?



To bezesporu. O pořadatelství je docela velký zájem, hlavně ty bohatší země se chtějí prezentovat. Původně se letos měl šampionát konat v Rusku, po konfliktu s Ukrajinou by to nebylo asi vhodné. Navíc mají svůj fotbalový šampionát, ten největší. Rozhodlo se, že se turnaj přesune na jinou půdu. Při kandidatuře jsme porazili Mexiko, to byl silný soupeř, který i k naší radosti bude hostit šampionát příští rok. My vynaložíme veškeré síly, aby se v Praze všechno vydařilo a příští rok si pojedeme šampionát do Mexika hlavně užít.



Je Praha hodně pro soupeře lákavá?



Máme odezvy, že zájem o pobyt v ní je velký. Z Latinské Ameriky, z Kolumbie nebo Mexika, už přicházejí rezervace na padesát lůžek v hotelu, což znamená, že přijede s hráči velký doprovod. Pro Evropany je Praha snadno dosažitelná. Zájem je skutečně obrovský.



Součásti šampionátu je i kongres sportovní medicíny. Budete po náročném programu vůbec ještě schopní na něm vystupovat a předávat odborné poznatky či vnímat ostatní přednášející?



Kongres probíhá v dopoledních hodinách, zápasy se hrají odpoledne. Kdo nebude odpočívat ve vířivce, půjde na něj a něco se i dozví.



Je fotbal v podání lékařů rizikový sport?



Na první pohled to vypadá, že na hřišti jsou k sobě všichni ohleduplní. Ale jen do prvního ostřejšího zákroku, pak všichni zapomenou, že jsou lékaři. Je ovšem pravda, že vzhledem k naší profesi máme excelentní péči včetně rehabilitace. Máme i výhodu, že se někdy mohou poranění ošetřit i sami.



Český A tým není zrovna v pohodě, na mistrovství světa v Rusku nepostoupil. Jak je možné, že lékaři jsou tak úspěšní?



To neumím posoudit. Ale něco bude na týmovém duchu a partě, kterou máme výbornou. To je asi bonus, který nás posouvá dopředu. Ať děláme jakýkoli obor medicíny, navzájem se respektujeme a na hřišti jsme jeden tým. A chceme opět šampionát vyhrát.