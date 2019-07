Deli se loučí. Jsi jako můj táta, vzkázal Tvrdíkovi.

Pro Simona Deliho skončila pětiletá štace v pražské Slavii. Reprezentant Pobřeží slonoviny patřil ke klíčovým hráčům sešívaných, v příští sezóně budou jeho služby využívat Bruggy. Stejně jako Miňo Stoch, ani sedmadvacetiletý záložník se nezapomněl rozloučit se svými fanoušky a spoluhráči.

Deliho nezaměnitelný účes připomínající zapletenou palmičku zdobil trávníky Edenu řadu měsíců. Stoper na sociální sítě nahrál rovnou dvě videa, jedno určené fanouškům, jedno samotným spoluhráčům. To druhé jmenované podtrhuje píseň rapera, který si říká Peca. Jeho hit "Vždycky jsme s váma!" vyjadřuje lásku k červenobílým barvám.

Dojemný vzkaz od Tvrdíka

"Přestup do Brugg pro mě představuje novou výzvu. Chci Vám popřát všechno nejlepší. Vy i já víte, co jsme společně dokázali. Jsem si jistý, že to bude ještě lepší," věří dnes již bývalému mančaftu Deli. "Pokračujte v tvrdé práci, buďte pyšní na sebe i své fanoušky. Miluju Vás navždy," zakončil obránce.

"Napsal jsi mi, že jsem víc než tvůj šéf, že jsem jako tvůj táta. A že nyní potřebuješ moje požehnání na cestu za novými výzvami. Je to hrozne těžké, Simone, budeš nám hrozně chybět. Ale máš právo udělat to nejlepší pro svoji rodinu a štěstí. V Edenu budeš vždy doma, Titáne," okomentoval přestup jednoho z nejlepších obránců, kteří běhali po českých ligových trávnících, předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Deli nezapomněl ani na fanoušky. "Pět nezapomenutelných let po vašem boku. V životě jsou věci, na které nikdy nezapomenete. Navždy budeme rodina. Děkuji vám za to, že jste mě učinili tímhle člověkem. Slavia a její fanoušci zůstanou navždy v mém srdci. Nepřestanu vám děkovat za sílu, kterou jste mi vždycky dávali, abych bránil tyto barvy. Pojedu domů, kdykoliv jen to bude možné. Uvidíme se brzo moji drazí milovaní. Navždy!"dodal typickým pozdravem.

Rozhovor v češtině

Deli začínal v hostující Příbrami, ve Spartě se do A týmu nedostal. Proto neváhal přejít k největší konkurenci letenských- pražské Slavii. Okamžitě se s týmem sžil a to jak na zeleném pažitu, tak mimo něj. Stal se jedním ze základních kamenů středu pole, tvůrce hry i šoumen a bavič. Jeho rozhovor s reportérem Sobiškem a jeho familiérní oslavení "kámo" a "bráško" i použití češtiny pobavilo i fanoušky konkurenčních klubů.

Pokud mu sloužilo zdraví, slávističtí trenéři po něm vždy sáhli. Hraje útočně, riskantně, "mazlí" se s balonem, je radost koukat na Deliho hru. Nebylo žádným překvapením, když jednu dobu nosil kapitánskou pásku. Společně s Michaleem Ngadeuem vytvořili zeď, za kterou se soupeři jen horko těžko dostávali Zajímavostí je, že v uplynulé sezóně, kdy se sešívaným výtečně dařilo, nedostal ani jednu žlutou kartu.

Simon Deli se v průběhu pěti let nesmazatelně zapsal do srdcí fotbalových fanoušků jak uměním s balonem, tak sympatickým vystupováním. Jeho místo se nebude nahrazovat lehce.