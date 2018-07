Ligová výhra se na týmu projeví, míní Hapal před vstupem do EL

Trenér Pavel Hapal věří, že na fotbalistech Sparty se ve čtvrtečním úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy na půdě Spartaku Subotica pozitivně projeví sobotní výhra 2:0 nad Opavou v prvním kole české ligy. Do domácí odvety v příštím týdnu by si rád se svými svěřenci přivezl ze Srbska výhru.

Sparta v letní přípravě vyhrála jen dvě ze sedmi utkání, ale soutěžní vstup do sezony zvládla. "Napětí bylo kolem nás, ale my jsme pořád hráčům tvrdili, že jsou velmi dobře připraveni na soutěž. Výsledky v přípravě tomu nenasvědčovaly, ale na druhou stranu oni se potřebovali v těch přípravných zápasech prokousávat únavou. Dobře odstartovali a já věřím, že to psychicky hráčům pomůže a bude to vidět zítra v utkání," řekl novinářům před odletem do Srbska Hapal.

Subotica je podle něj doma silnější. "Je to velice kombinační mužstvo, v domácím prostředí kvalitnější než v zápasech venku. V minulém předkole proti severoirskému soupeři odehráli doma dobré utkání, i když v něm nedokázali zvítězit. Venku nakonec zvítězili, ale ten zápas herně jednoznačně vyzněl pro severoirský klub," mínil Hapal.

"Mají mladý tým, plný hodně technických hráčů. Snaží se hrát kombinačním stylem fotbalu, ale já chci, abychom jim vnutili svou vlastní hru. Role favorita? Tu vždy někdo má, ale je to vždy zrádné. Věřím, že nic nepodceníme," citoval klubový web Hapalovo vyjádření z tiskové konference.

Před zápasem mu může pomoci, že má v kádru čtyři srbské hráče. "Určitě jsme se o tom s nimi pobavili. Na druhou stranu jsme zhlédli všechna jejich utkání v této sezoně, i to poslední ligové v pondělí. Informací máme spoustu. Maximálně může dojít k nějakým změnám v sestavě, což by nám mohli kluci pomoct, kdyby se nějakou informaci dozvěděli," řekl Hapal.

"Věřím, že se kluci budou chtít doma ukázat. A pokud v tom utkání dostanou prostor, tak že budou patřit k těm našim lepším hráčům," dodal sparťanský trenér, který den po utkání oslaví 49. narozeniny. "Co bych si přál k narozeninám? To je snadné - přál bych si vítězství. Doufám, že mi právě tenhle dárek hráči dají," uvedl Hapal.

Oproti zápasu s Opavou se dají čekat změny v sestavě. Kvůli zranění chybí útočník Matěj Pulkrab, naopak po disciplinárním trestu v české lize může na evropské scéně naskočit srbská posila Sparty stoper Uroš Radakovič. "Změny v sestavě určitě budou, neřeknu vám ale pochopitelně jaké. Jinak ale máme o sestavě jasno," uvedl Hapal.

Vzhledem k tomu, že Subotica hraje na evropské scéně v azylu v Novém Sadu, se sparťané podle kouče nemusejí bát bouřlivé kulisy. "Ani v tom minulém zápase nebylo extrémně moc diváků. Hrací plocha vypadala velmi dobře, to by mělo být v pořádku. Nečekáme nějaké bouřlivé prostředí," řekl Hapal.

V neděli hraje jeho tým těžký ligový zápas v Jablonci, kouč však tomu sestavu v Srbsku přizpůsobovat nehodlá. "Soustředíme se jen na toto utkání. Může se v něm stát cokoliv, může přijít zranění, nějaký špatný výkon, což si samozřejmě nepřejeme. Momentálně na Jablonec nemyslíme a budeme chtít v Srbsku každopádně zvítězit," dodal.