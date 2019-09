Něco nám chybělo, řekl Valverde. Smekl před ter Stegenem

Trenér fotbalistů Barcelony Ernesto Valverde po remíze 0:0 v Dortmundu na úvod Ligy mistrů ocenil výkon brankáře Marca-Andrého ter Stegena, který zneškodnil penaltu a předvedl další výborné zákroky. Kouč soupeřů pražské Slavie ve skupině F se také zastal kapitána Lionela Messiho. Hvězdný útočník po zranění lýtka jako náhradník zasáhl do prvního utkání v sezoně, ale moc se neprosadil.

Ter Stegen v 57. minutě vyrazil pokutový kop Marca Reuse, domácího kapitána a spoluhráče z německé reprezentace vychytal i v několika dalších šancích. Jednou barcelonskému gólmanovi pomohlo břevno při střele náhradníka Juliana Brandta.

"Ve španělské lize jsme nedávno říkali, že proti nám soupeři hodně útočí. Ale máme skvělého brankáře a těžíme z toho. Marc byl výborný," řekl Valverde.

Španělští šampioni se v Dortmundu neprosadili a vyprodukovali jedinou střelu na branku. "Barca" venku nevyhrála ani třetí soutěžní duel v sezoně. "Výsledek je takový, jaký je. Musíme uznat, že jsme hodně trpěli. Domácí byli nebezpečnější a nám něco chybělo v posledních metrech. Měli penaltu, trefili břevno," konstatoval Valverde.

"Dortmund je doma velice silný. Je to začátek a pro nás hodně těžký zápas. Byly tam momenty, kdy jsme ztratili míč v nebezpečných místech a oni nám z protiútoků komplikovali situaci. Naštěstí pro nás tam byl Marc. Když jsme na konci dominovali, téměř jsme se nedostali do šancí," doplnil pětapadesátiletý kouč.

Mdlý výkon Barcelony nedokázal pozvednout ani uzdravený Messi, jenž přišel na hřiště v 59. minutě. Argentinský útočník na sebe výrazně upozornil až v závěru nastaveného času, kdy mu střelu z dobré pozice zblokoval záložník Thomas Delaney.

"Je na tom stejně, jako by byl každý jiný hráč bez předsezonní přípravy, který jenom čtyřikrát nebo pětkrát trénoval s týmem. Musel z voleje naskočit do rozjetého zápasu hraného v obrovském tempu. Za třicet minut toho udělal dost. Bylo to i první celé utkání sezony pro Luise Suáreze. Je to první krok, protože potřebujeme, aby v útoku pravidelně hráli (s Antoinem Griezmannem) a dobře se poznali," prohlásil Valverde.