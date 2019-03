Netušil jsem, co se děje, smál se Král po šťastné brance.

Záložník Alex Král si bude na první soutěžní branku za slávistické fotbalisty hodně dlouho pamatovat, protože ještě asi nikdy v kariéře nedal kurióznější gól. Zimní posila z Teplic v úvodním osmifinále Evropské ligy v Seville v 39. minutě srovnala na konečných 2:2 po rohu netradičně ramenem.

"Myslím si, že vtipnější gól jsem snad nikdy nedal. Smáli jsme se teď tomu s klukama po zápase v kabině," řekl s úsměvem v rozhovoru s novináři Král.

V 39. minutě se centr z rohového kopu od spoluhráče Miroslava Stocha odrazil do Králova ramena a vysokým obloučkem se snesl do sítě za českého brankáře Sevilly Tomáše Vaclíka.

"Zmátlo mě to, jak tam přede mnou skákal stoper. Počítal jsem s tím, že to odkopne, ale on to nějakým způsobem promáchl. Přistálo mi to na rameni, byl jsem trochu dezorientovaný a díky bohu, že to tam spadlo. Hlavu jsem tam dát nemohl, hlavičkoval bych to někam na penaltu," uvedl Král po svém prvním soutěžním gólu od září.

"Myslel jsem, že to letí za mě. Najednou se všichni radují, teď jsem viděl balon v bráně. Vůbec jsem netušil, co se děje. Ani jsem nevěděl, jestli mám běžet slavit, jestli je to gól," smál se dvacetiletý defenzivní záložník, po jehož zásahu míče ramenem se při zákroku zranil Vaclík a musel ještě před pauzou střídat.

Král se spoluhráči v Seville už po 24 sekundách prohrával 0:1 poté, co na něj poslal nevydařenou přihrávku Tomáš Souček a domácí chybu bleskově využili. "Musím říct, že jsme se trochu nepochopili. Ale jsem rád, že se ukázala síla týmu, který máme. Protože dvakrát vyrovnat v Seville je opravdu něco hezkého. Je to výborný výsledek do odvety," řekl Král.

Všechny góly padly v Seville v první půli. "První poločas jsme byli o něco víc na balonu než ten druhý. To nám i prospívalo, byli jsme trochu víc drzí na míči. Věděli jsme, že to s nimi jde. V druhé půli nás začala Sevilla mnohem víc dostupovat a presovat," dodal Král.